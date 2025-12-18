2025年高雄市特教生才藝競賽 208位特教生展天賦現自信

二○二五年高雄市特教生才藝競賽今(十八)、十九日兩天在中正高工舉行，二百零八位特教生展天賦現自信，表演精彩歌舞與舞獅、歌唱、鋼琴等；其中高中職團體組由樹德家商、高雄特教分別獲得特優與優等。(見圖)

高市府教育局今(十八)日說明，獲得高中職團體組特優的樹德家商，以「夢想通行證」表演歌舞等精彩表演，演出的二十八位特教生令人驚艷，傳遞一場關於成長的夢境冒險，學生們透過喜境劇，展現面對職涯挑戰時，如何運用努力「練習技能」、「善良互助支持」與「勇氣突破自我」的特質，傳達夢想之門就會為他們開啟。

指導老師田琳鈺提到，二十八位學生皆是來自綜合職能科二年級學生，有唐氏症、自閉症以及多重障別的孩子們，為了奪冠九月就開始練習，歌舞表演首重整齊劃一，許多動作都是練習了好多次才克服，這些孩子們表現令人感動，最後也如願拿到特優最高成績，令大家相當高興。

另一組獲得優等的是高雄特殊教育學校，是學校的舞獅隊成員。校長陸奕身指出，隊員們相當用心準備這次競賽，其中最困難的地方是舞獅翻滾，還有跳圈等高難度表演，希望透過舞獅隊高難度動作展現，呈現拒絕霸凌，彼此支持的精神。

剛開始大家練習相當困難，對特教生們而言，如翻滾、跳躍並不容易，但是同學們不放棄，也是一而再再而三的練習，最後才能呈現最美的表演；同學們傳達用勇氣與善意守護每一位同學，打造溫暖的校園，努力不懈的精神值得鼓勵。

今年高雄市特教生才藝競賽，有來自全市高中職、國中小共三十八所學校、二百零八位學生參賽，其中有二十一組團體賽、二十八組個人賽，有舞獅、歌唱、熱舞、鋼琴彈奏、長笛吹奏、太鼓敲擊等繽紛多元的表演項目，讓特教生們盡情展現天賦，表現自信。

今年競賽的項目非常多元，令台下觀賽的師長、家長與同學不停掌聲與歡呼，連連為每位參賽者喝采；當掌聲響起的時刻，所有人歡騰的情緒渲染了競賽的會場，振奮與感動了在場每個人的心情。

教育局張紋誠專委表示，今年是第六屆特教生才藝競賽，依然受到各校的支持與好評，報名情況一樣非常熱烈！競賽主題為「創意無限、夢想翩翩」，承辦學校中正高工希望以「透過舞台讓特教生展現自我綻放精彩」的理念，讓特教生能夠盡情揮灑發揮自我精彩。

教育局感謝各校教育夥伴的積極努力與付出，讓特教生們得以在舞台上盡情揮灑青春、暢快發揚自我，從中獲得信心與成就，並藉此培養學生更多元的能力及自我肯定；也感謝家長的支持與鼓勵，其中家庭的力量永遠是陪伴孩子重要的基石，透過特教生才藝競賽活動，不僅能提供學生表演的機會，也培養學生的信心，更將藝術與生活融入教育；藉由藝術抒發內在情感，表現自我，拓展多元視野。

該活動過程中獲得的經驗、成就與感動遠比名次更重要，也才是該活動最大的意義，也希望透過這個活動，讓社會大眾更加重視特殊教育的重要性。這些特教學生們在老師與同儕的溫暖陪伴下，勇敢地踏出腳步、不畏辛苦地辛勤練習，進而追夢成功！看著他們臉上的笑容，在場大家的心情也隨之感動，期盼著能看到更多令人動容的熱情能量，讓這群「特藝天使」有更多更廣的飛翔空間與成就。