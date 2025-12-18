2025年高雄市特教生才藝競賽 208位特教生展天賦現自信

樹德家商特教學生榮獲高中職團體組特優最高榮譽。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

二０二五年高雄市特教生才藝競賽十八、十九日在中正高工舉行，二０八位特教生展天賦現自信，表演精彩歌舞與舞獅、歌唱、鋼琴等；其中高中職團體組由樹德家商、高雄特教分別獲得特優與優等。

獲得高中職團體組特優的樹德家商，以「夢想通行證」表演歌舞等精彩表演。演出的二十八位特教生令人驚艷，傳遞一場關於成長的夢境冒險，學生們透過喜境劇，展現面對職涯挑戰時，如何運用努力「練習技能」、「善良互助支持」與「勇氣突破自我」的特質，傳達夢想之門就會為他們開啟。

指導老師田琳鈺說，二十八位學生皆是來自綜合職能科二年級學生，有唐氏症、自閉症以及多重障別的孩子們，為了奪冠九月就開始練習，歌舞表演首重整齊劃一，許多動作都是練習了好多次才克服，這些孩子們表現令人感動，最後也如願拿到特優最高成績，令大家相當高興。

另一組獲得優等的是高雄特殊教育學校，是學校的舞獅隊成員。校長陸奕身說，隊員們相當用心準備此次競賽，其中最困難的地方是舞獅翻滾，還有跳圈等高難度表演，希望透過舞獅隊高難度動作展現，呈現拒絕霸凌，彼此支持的精神。

剛開始大家練習相當困難，對特教生們而言，如翻滾、跳躍並不容易，但是同學們不放棄，也是一而再再而三的練習，最後才能呈現最美的表演；同學們傳達用勇氣與善意守護每一位同學，打造溫暖的校園，努力不懈的精神值得鼓勵。

今年高雄市特教生才藝競賽，有來自全市高中職、國中小共三十八所學校、二０八位學生參賽，其中有二十一組團體賽、二十八組個人賽，有舞獅、歌唱、熱舞、鋼琴彈奏、長笛吹奏、太鼓敲擊等繽紛多元的表演項目，讓特教生們盡情展現天賦，表現自信。