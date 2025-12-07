2025年高雄社造成果展「社造同學繪」 熱鬧登場

一年一度高雄市社區營造成果發表會六日在高雄市文化中心圓形廣場熱鬧登場！今年度以「社造同學繪」主題，集結了來自高雄不同區域公所、社區（社群）及青年，以手繪共創呈現高雄市都會、海線、山線區域特色的豐碩社區營造成果，活動現場除展示各區的豐富人文物產，還有互動活動及地方特色美食，吸引許多民眾一同參與屬於高雄最在地的社區同學會，感受來自高雄山、海、平原不同區域的魅力。(見圖)

高市府文化局今(七)日說明，這次成果展由四十八個社區營造點，包括十五個社區（群）、十六位高雄青年代表及八個區公所帶領轄區十七個社造點共同參與，從高雄海線、都會區再到旗美原鄉，呈現不同族群特色；在活動舞台區帶來許多相當亮眼的成果演出，像是由路中廟社區媽媽以二手舊衣改造為旗袍的時裝走秀、杉林社區帶來結合與民眾互動歡樂氣氛的素蘭陣，以及內門木柵社區帶來的西拉雅故事，用劇場來呈現地方生活議題，引發更多人對於社區的關注。此外，也呈現充滿地方風味的飲食文化主題，如哈瑪星便當、異國風味粽、大滿酒釀等；也有高雄港邊藝師、傳統植物運用的工藝文化主題，或是以桌遊、podcast、刊物為載體所呈現之文化教育與地方故事，深度呈現每個社造夥伴一年來的行動軌跡與精采成果，可說是一場豐富又多元的高雄文化饗宴。

廣告 廣告

文化局王文翠局長表示，在現場看見多元族群的社區組織或在地青年，透過自身專業能力及熱情，投入社區事務，為家鄉留下社造足跡，感謝所有參與社造的夥伴一年來在社區的耕耘，以及區公所的投入與陪伴，也感謝文化部在預算上的支持，讓社區得以持續前進、互助共好；在社造政策推動的歷程，文化局一直和社區站在同一陣線，未來將持續透過資源盤點、人才培育、社區產業加值等策略，讓地方能量持續發光。當日成果展呈現來自高雄各區社造夥伴的社區營造行動成果，相信到場的民眾都能感受高雄在地社區及青年所散發出的熱情與魅力，也期待有更多的民眾一同加入高市社造行列，為高雄注入更多創新思維與地方能量。

一一四年度高雄市社區營造成果發表會以「社造同學繪」主題，以手繪共創呈現高雄市都會、海線、山線區域特色的豐碩社區營造成果，集結了來自高雄不同區域公所、社區（社群）及青年，除了社區營造計畫外，其中許多社區今年更進一步參與文化部百大文化基地提案，並由大武壠文化事務所入選第一屆文化部百大文化基地，讓社造精神更深入到地方產值加值跟文化觀光體驗，讓大家可以看見不一樣的高雄，感受來自每一個社區的豐沛能量。