2025年鳳凰獎 表揚77位楷模

2025年「鳳凰獎」表揚了77名楷模，這些楷模有的是第一線的消防人員，有的是義消志工，有的則是救災宣導人員或者消防老師，每一位都為了台灣的災防有著巨大的貢獻。政府承諾，會給消防人員有更多的裝備、人員上的支持。

中央警察大學教授 陳金蓮：「心無旁鶩，就是想要把火災調查的工作做好。」

「火災鑑定專家，深耕實務與學術40年，推動制度創新與人才培育，恭喜陳金蓮楷模。」

任職警大教授的陳金蓮，獲得2025年鳳凰獎消防楷模的肯定，她曾編列全國第一套縱火劑鑑定系統，到現在要退休了，她也笑說自己是最老鳳凰。

中央警察大學教授 陳金蓮：「我從民國67年，投考了中央警察大學的消防系，其實當時我是全中華民國，第一個消防系的女生，換句話講 在我之前，消防隊是沒有女生的。」

台灣多天災人禍，有危難的地方總會看見他們的身影，鳳凰獎就是表揚這些，不管是第一線救災的消防，或是防火宣導志工，甚至是消防教育的老師。

行政院長 卓榮泰：「當災區或發生事件，當場的國人同胞，都是快速要離開現場的時候，各位卻是反方向要進到第一線去，這種為守護國人，生命財產安全的精神，這是一種勇氣 這是一種責任。」

2025年一共有77位當選鳳凰獎楷模，希望藉由獎項的傳承，能讓更多有志之士跟上。而總統也承諾，從2024年開始到2028年，將再增補3000名消防人員，強化消防救災能量。

