2025年《台灣網路報告》台灣數位發展轉向有效賦能新階段

財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）公布二○二五年度《台灣網路報告》調查結果，台灣整體上網率達八八·七五％，較二○二四年的八八·三九％提升○·三六個百分點。台灣數位發展正從「能否上網」轉向「用得好、用得有力量」新階段。展望未來，台灣需政府、平台業者、公民社會共同協力，政府強化數位治理框架，推動AI素養教育並關注世代差距，平台業者提升演算法透明度，強化用戶時間管理工具，而公民社會則要持續提升數位素養，培養主動查證習慣。（圖，TWNIC提供）

調查顯示，七十歲以上長者上網率從二○二四年的五○·二○％提升至二○二五年的五三·八％，增加三·六個百分點，此一趨勢反映出長者數位參與度提升，亦可能與「世代效應」遞移有關，過去已熟悉網路的中壯年族群逐步進入高齡階段，帶動整體長者族群的上網率提高。

本次調查也發現，線上醫療服務、政府公共服務、網路購物等貼近生活需求的實用服務，最能激起未上網者未來的使用動機，這也顯示如何讓未上網族群感受到使用網路的實質價值，成為數位包容政策深入推進的關鍵課題。

該項調查是委由國立陽明交通大學進行，調查同時發現，台灣民眾在數位應用上出現高普及、低素養的隱憂。逾四成台灣民眾已使用生成式AI，但在資訊查證行為上卻呈現「高自信、低行動」落差，有五七·一一％上網民眾自認對查證新聞或資訊真假的能力有信心，卻有近六成（五八·五％）上網民眾從不或很少主動查證。類似自主性困境也反映在短影音使用上。

台灣網路資訊中心董事暨執行長余若凡表示，今年的調查主題是「有效賦能新階段：從使用到駕馭的數位轉型」，當台灣民眾網路普及率提高，下一步該關注的是：從「能不能上網」轉向「會不會善用」。聯合國WSIS+20（世界資訊社會高峰會）在審視全球網路發展討論過程中也特別指出，生成式AI平台以更低成本產製高度逼真內容，因此資訊完整性、平台問責已成全球數位治理優先議題。公民需要的不只是使用工具的能力，更需要判斷能力、查證能力與風險意識。