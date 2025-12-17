2025年《台灣網路報告》：民眾愛用生成式AI、短影音，資訊查證卻呈現「高自信、低行動」的落差

台灣網路資訊中心今（12月17日）公布2025年度《台灣網路報告》，調查結果顯示台灣民眾在數位應用上出現高普及、低素養的隱憂，逾4成受訪者已使用生成式AI，但在資訊查證行為上卻呈現「高自信、低行動」的落差，有57.11% 受訪者自認對查證新聞或資訊真假的能力有信心，卻有近6成上網民眾從不或很少主動查證，短影音使用率已將近8成。

財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）委由國立陽明交通大學進行的2025年度《台灣網路報告》調查結果顯示，台灣整體上網率達88.75%，較2024年的88.39% 提升0.36個百分點；其中固網上網率為69.77%，行動上網率高達87.12%，5G行動上網率也攀升至40.76%。網路基礎建設已臻成熟，整體上網率成長趨緩，顯示「能否上網」的近用問題已大致解決，台灣數位發展正從「能否上網」轉向「用得好、用得有力量」的新階段。

值得關注的是，70歲以上長者上網率從2024年的50.20% 提升至2025年的53.80%，增加3.6個百分點，此一趨勢不僅反映長者的數位參與度提升，亦可能與「世代效應」的遞移有關，過去已熟悉網路的中壯年族群逐步進入高齡階段，帶動整體長者族群的上網率隨之提高。

然而，未上網者中高達82.13% 表示沒有學習意願，有學習意願的比例更從2024年的8.23% 下降至2025年的4.45%。這些數據反映台灣數位包容政策已進入成熟階段，但也突顯新的挑戰：當「有意願且有能力」上網的民眾大多已上網，政策重點應從「教導如何學習」轉向「展現上網的樂趣與價值」。而從本次調查也發現，線上醫療服務（7.86%）、政府公共服務（7.56%）、網路購物（7.55%）等貼近生活需求的實用服務，最能激起未上網者未來的使用動機，這也顯示如何讓未上網族群感受到使用網路的實質價值，成為數位包容政策深入推進的關鍵課題。

台灣網路資訊中心董事暨執行長余若凡於活動開場時表示：「今年的調查主題是『有效賦能新階段：從使用到駕馭的數位轉型』。當台灣民眾的網路普及率已經很高，我們下一步該關注的是：從『能不能上網』轉向『會不會善用』。

會中同時以《有效賦能新階段：從使用到駕馭的數位轉型》為主題，邀請教育部數位共融及培力推廣與應用計畫主持人/院長須文蔚、國立政治大學傳播學院教授張郁敏、台灣事實查核中心董事兼執行長邱家宜、台灣數位媒體應用暨行銷協會理事暨應用組召集人謝佩芳，以及中央研究院社會學研究所研究員吳齊殷共同探討台灣數位社會四大議題，包含：AI賦能的提升、資訊查證的信任困境、短影音的沉浸陷阱，以及有效賦能的弔詭效應。

AI賦能的提升：從新奇工具到日常助力

調查顯示，有43.19%台灣民眾已使用生成式AI，更有8.54%的台灣民眾願意付費訂閱生成式AI服務；多數使用者在跨越使用門檻後，自我效能明顯提升，顯示AI已從新奇工具轉為能協助解決問題的日常助力。另一項重要發現是，82.74% 上網民眾支持AI受法律規範、83.03%支持AI素養教育，呈現高度的科技公民意識。

台灣民眾的AI素養在2024至2025年間顯著提升。針對有AI使用經驗者分析，能評估AI服務優劣的使用者比例從72.51%提升至79.25%，增幅達6.74個百分點；能有效運用AI完成任務的比例從58.38% 提升至66.23%，增幅達7.85個百分點。然而，雖然能評估AI優劣的使用者達79.25%，但能有效運用AI的僅66.23%，兩者相差約13個百分點，顯示民眾從「知道AI」到「會用AI」之間仍存在明顯落差。

調查也發現40歲以上與專科以下族群在AI素養各面向都顯著較低，指出世代與教育程度的能力差距。同時，民眾對AI風險呈現「樂觀的第三人效果」：認為AI對自己風險較小，但會對他人造成風險。這些發現顯示台灣在AI能力提升的同時，仍面臨世代能力差距與風險意識落差的雙重挑戰。

須文蔚指出：「調查顯示近8成民眾希望政府提供AI素養教育，反映出『AI假性自信』現象。未來教育需區分兩個層次：一是基礎AI素養，讓使用者理解AI的偏見與侷限；二是AI防護能力，涵蓋防詐、假訊息辨識與個資保護。當詐騙手法結合AI技術，專業化程度極高，台灣需要更大規模的教育投入來回應這項挑戰。」

張郁敏分析：「約7成民眾自認能辨識AI生成內容，但國際實證研究顯示，民眾實際辨識真的是人做出來的照片跟AI生成的照片，正確率只有61.3%。即使是人類最敏感的臉部特徵也難以分辨真假。台灣民眾的高度自信可能存在『自我感覺過於良好』的情況，唯一有效解方是要求平台主動揭露為AI生成內容。」

資訊查證的信任困境：高自信與低行動的落差

調查顯示，台灣民眾獲取新聞的主要管道正經歷結構性轉變。電視新聞占比從2024年的39.57% 下滑至32.02%，單年流失7.55個百分點，創下近年最大跌幅。社群媒體躍升為第二大新聞來源達21.11%，較2024年提升6.28個百分點；YouTube達14.67%，提升5個百分點。專業新聞媒體網站或APP僅占5.08%，較2024年下降3.06個百分點。這些數據顯示，平台機制及其使用的演算法，成為傳統編輯室以外，影響「什麼新聞會被看見」的重要力量，資訊生產與閱讀的消費結構正在深度轉變。

在這樣的資訊環境下，當被問及查證新聞或資訊真假的能力時，57.11%上網民眾自認有信心；但實際上有超過六成（65.91%）上網民眾從不或很少主動查核資訊，其中經常查核者僅有13.6%。這顯示民眾不查證並非僅因懶惰，而是面臨「工具難尋」的困境，包括不知道有查證工具、不知道如何使用、工具不夠友善易用等，導致即便有心防禦，也因缺乏易用的工具而卻步，也進而更難以養成查證習慣。

邱家宜表示：「近6成民眾自認能辨識假訊息，但超過六成從未實際查證，這是很大的盲區。我們常說，無法判斷時就要『懸置(suspend)』，不要太快轉傳、太快相信。另外，好消息是，認為自己看過假訊息的民眾從2022年的75%提升到2024年的95%，顯示媒體素養教育有成效，但公權力仍須出面保護資訊弱勢。」

短影音的沉浸陷阱：帶來快樂但侵蝕時間自主

調查顯示，台灣民眾的短影音使用率已達到78.46%，其中每日觀看者更達58.04%，短影音已成為民眾在網路上主要的娛樂與資訊來源之一。同時，民眾的TikTok使用率也攀升至25.16%，每天使用者達11.45%。而進一步詢問短影音使用者的使用習慣，有超過半數（56.09%）的短影音使用者承認滑短影音的時間經常超過原先預期，且高達56.38% 使用者表示常在不自覺下開始觀看，更有36.22%因此耽誤其他事情，這些數據具體描繪出使用者在享受快樂時，正面臨「時間失控」與「無意識成癮」的隱性代價，如何在愉悅使用與時間自主間取得平衡成為重要課題。

陶振超分析：「短影音是今年首次納入調查的項目，結果令人驚訝。78.46%的使用率已經超越社群媒體的76.86%，成為台灣民眾最普遍的數位內容消費形式。這代表短影音在極短時間內，從新興現象變成全民日常，其影響力不容忽視。」

謝佩芳表示：「短影音本身不是壞事，它就是一種媒體格式，但每種格式對身心有不同影響。值得關注的是微短劇現象正逐漸擴散，每集一到三分鐘的設計會加深沉浸效應。平台靠此賺取廣告費不會主動改變，但平台及公部門應讓民眾理解：長時間沉溺會影響注意力與認知能力。我們無法避免數位內容消費，但要讓民眾知道何時該停下來。」

建立有效賦能環境，多方需協力並留意弔詭效應

從本次調查可以看到一個值得深思的現象：一方面，AI 使用、資訊查證、自媒體創作在台灣已相當普及，看起來「人人都被數位工具賦能」；但另一方面，不同年齡、教育程度、城鄉與社經背景的族群，在使用強度、風險暴露與保護能力上卻拉出明顯差距，形成新的數位斷層。也就是說，所謂「有效賦能的新階段」，很可能同時正在製造「誰被真正賦能、誰在沉默中被落下」的結構性落差。這個議題突顯了數位發展不只是工具普及的問題，更牽涉到不同社會群體如何在數位浪潮中獲得不同程度的能力與機會，以及這些差距如何影響台灣社會的整體發展。

吳齊殷分析：「社會學有個經典概念叫『寂寞的群眾』，我們身處熱鬧的社會卻彼此孤立，現在的數位社會也是如此。有一群高度依賴數位工具、卻缺乏辨識風險能力的人，正是社會核心的年輕高教育族群，該被教育的其實是這一群。根據另外一份社會學研究報告追蹤2007年後出生孩童教育，發現都市與偏鄉的AI教育落差明顯，這是實踐問題。數位素養無法靠短期教育達成，必須在學習過程中讓判斷與查證內化成不假思索的行為規範，這才是根本。」

此次調查揭示了幾個關鍵發現：整體上網率成長趨緩但高齡族群持續進步，AI素養顯著提升但世代差距仍然明顯，新聞獲取管道從電視大幅轉向社群平台，而「高自信、低行動」的落差普遍存在於資訊查證行為中。這些發現指出，有效賦能不能僅依靠工具的普及，更需要判斷能力、查證習慣與風險意識的全面提升。

當演算法與平台機制影響「什麼資訊會被看見」，對台灣民主社會的「共同資訊基礎」與「知情公民」養成帶來前所未有的挑戰。展望未來，台灣需要政府、平台業者、公民社會的共同協力：政府強化數位治理框架，推動AI素養教育並關注世代差距；平台業者提升演算法透明度，強化用戶時間管理工具；而公民社會則要持續提升數位素養，培養主動查證的習慣。唯有透過多方協力，才能讓台灣社會從「會使用」真正轉化為「用得好、用得安全」。

2025年度《台灣網路報告》研究方法：主要結合市話與手機雙底冊的全國代表性樣本進行問卷調查，加上深度訪談、質化分析，及歷年台灣調查相關資料。調查範圍為全國地區，包含6都和16個縣市，共22個縣市，年滿18歲以上的民眾為調查對象。本研究正式調查時間為民國114年7月28日至9月1日，共執行36日。住宅電話調查完成1070份有效樣本，手機電話調查完成1072份有效樣本，合計完成2142份成功樣本。在95％的信心水準下，抽樣誤差約為正負2.99個百分點。

