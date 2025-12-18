2025年「台灣Top10教育新聞」出爐！濫訴、抽血案、教授不倫都上榜

記者柯美儀／台北報導

全教總理事長侯俊良（中）等人公布「2025年台灣十大教育新聞」 及「金驢獎」得主。（圖／記者柯美儀攝影）

全教總今（18）日公布「2025年台灣十大教育新聞」，其中「校事會議」衍生的濫訴爭議高居首位，凸顯教師權益與校園治理困境；史上最嚴峻教師荒、新政策爭議與校園性平事件等問題也上榜。

全教總整理出2025年台灣十大教育新聞如下：

1.濫訴壓垮教師

教育部113年4月修正教師解聘辦法後，造成校園各式濫訴、投訴「小案大辦」，嚴重消耗有限的教育資源，明顯損害教師士氣與整體教育品質。

2.大缺師海嘯來襲

台灣面臨史上最嚴峻的師資荒，不論都市或偏鄉地區，很多學校甄選數十次仍「找不到人」。究其核心，在於教師待遇偏低與勞動條件未與時俱進。

3.多項新政策上路

教育部今年的多項新政策，包括「指導」中小學最後一節排活動課、「校園愛心球」、速成師資的「八學分專技教師」制度，以及有懸而未決的「校園手機使用管理原則」等政策。

4. 年金停降議題

立法院三讀通過公教年金兩法修正案，公教退休金回溯至民國113年不再逐年調降。

5.學倫性平事件

包括台師大抽血案，女足教練周台英因抽血案被解聘，其博士學位也因未取得未成年參與者同意而遭撤銷；彰師大4位學者性騷案；北教大男教授的「多重婚外關係」，以及前教育部次長台大教授的性平爭議案。

6.教師身心調適假

為響應總統賴清德「建構健康台灣」及「全民心理健康韌性計畫」的政策願景，教育部增訂3日教師「身心調適假」，併入每年7日的事假計算。

7.勞動、教師節國定假

立法院於5月9日正式三讀通過《紀念日及節日實施條例》，五一勞動節從僅勞工放假，改為全國放假；其他國定假日新增小年夜、9月28日教師節（孔子誕辰紀念日）、10月25日台灣光復節、12月25日行憲紀念日等。

8.升學、師培政策

教育部114學年度起推動「3＋2新五專政策」，讓學生在讀完3年技高後，直升合作科大2年，取得副學士學位；並於11月公告修訂專技教師相關辦法，允許無教師證的業界人士，修滿8學分後進入中學教育現場。

9.校園導護議題

今年5月新北市三峽北大國小旁發生一起重大車禍，駕駛因不明原因暴衝，撞擊放學的學生與民眾，共造成3死12傷悲劇。事件引發社會關注學生通學安全，以及教師執行交通導護的風險等問題。

10. 幼兒園「半班制」，教保員身心俱疲

許多班級僅有一名老師，形成1:8、1:15的現象，讓教保人員連上廁所時間都沒有，此現象遲未改善。

全教總公布2025年台灣十大教育新聞。（圖／記者柯美儀攝影）

此外，全教總今年首次舉辦「金驢獎」網路票選活動，填答時間12月5日至12月14日，回覆人數共2152，前三名是「校事會議」、「教師荒」和「師培跳船潮」。第一名校事會議的憤怒值更高達87. 5％，在「想對教育部長說的一句話」中，最多教師吶喊的就是請教育部長走到基層，體驗一日教師生活，不要待在辦公室做決策。

