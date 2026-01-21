2025年「夜衝武嶺」共釀10死！大學生居多 警祭3措施防制

2025年夜衝武嶺的死亡車禍多達9件，造成10人死亡。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 南投合歡山適合觀星、看日出甚至冬季賞雪，因此吸引大量遊客組團「夜衝武嶺」，警方統計2025全年武嶺附近路段，因打瞌睡精神不濟疲勞駕駛導致的死亡車禍就多達9件，造成10人喪命，其中以大學生居多，警方祭出3大項措施防制，呼籲青少年勿「夜衝武嶺」，以免發生憾事。

南投縣警察局交通隊指出，去年「夜衝武嶺」發生的車禍，以大學生的年齡族群居多，還有2件是未成年17歲學生無照自撞死亡案例，主要因疲勞駕駛或路況不熟導致事故，整夜未睡的情況下車禍風險可能增加15倍之多，疲勞駕駛的危險程度與酒後駕車不相上下。

警方將結合教育處、新聞行政處、南投監理站等跨單位資源，於南投縣高中、大專學院校加強宣導，並協請公路局透過CMS看板加強播放警語，同時設計「疲勞不上路、安全不打折」彩色宣導小卡2000張，由警方於武嶺發送宣導，還會放置省道沿線超商宣導民眾取閱。

同時警方將針對發生死亡車禍的路段逐一會勘，並請道路養護單位加強設置事故防護設施，並於台14線、台14甲線前往合歡山武嶺重要路段4處CMS看板進行警語宣導。希望透過3大措施減少前往合歡山道路的交通事故發生。

