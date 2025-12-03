2025年「家庭美術館─美術家傳記叢書」暨「臺灣傑出藝術家紀錄片」新書・影音聯合發表

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部所屬國立臺灣美術館攜手藝術家出版社及後視野傳播事業有限公司，今（3）日在張榮發基金會國際會議中心舉辦2025年「家庭美術館—美術家傳記叢書」與「臺灣傑出藝術家紀錄片」新書‧影音聯合發表記者會。文化部長李遠、國立臺灣美術館長陳貺怡、藝術家洪根深及劉耿一、審查委員石瑞仁、傳記叢書作者、藝術家紀錄片製作團隊等出席，共同見證臺灣藝術書寫與影像紀錄的重要成果。

文化部長李遠表示，由於自己是在充滿藝術的環境中成長，所以隨著年紀漸長，他更加理解政治、歷史可能充滿著是是非非、紛紛擾擾，「唯有藝術可以使人安靜下來，覺得快樂、愉悅，覺得生存找到意義」。李遠指出，文化部於2018年啟動「重建臺灣藝術史」計畫，直至今年計畫持續辦理並邁入「2.0」時代，除了繼續辦理美術家傳記及藝術家紀錄片等出版以外，李遠也期許能有更多人在圖書館看見這些精彩的出版，同時文化部將繼續扮演推廣的角色，期盼將從32年前開啟的出版工程，透過漫畫、繪本、影像等，讓更多人看見。年齡並未小於許多藝術家的李遠特別感謝所有藝術家「前輩」，為臺灣留下珍貴的藝術史，也讓所有人能在藝術的氣氛下成長。

國美館長陳貺怡向所有參與2項出版計畫的夥伴致謝，並表示，國美館在文化部的支持下，將持續推動此一重要工程。陳貺怡提到，國美館自2012年起接手「家庭美術館─美術家傳記叢書」與「臺灣傑出藝術家紀錄片」2項出版計畫，迄今，傳記叢書已出版191冊，紀錄片亦完成71部。陳貺怡強調，「這是一項與時間賽跑的工作」，每本傳記的製作過程都極為艱辛，有些藝術家英年早逝，如黃清埕，留下的資料相當有限，因此無論是撰寫傳記或拍攝影片，都需投入大量心力，陳貺怡同時哀悼於拍攝期間故去的藝術家黃志超。陳貺怡也提到，2項出版計畫的製作流程一向十分嚴謹，然而，最終呈現的成果卻保持著親近、易讀的特質，這也正是「家庭美術館」名稱的初衷。

藝術家代表洪根深與劉耿一皆感謝文化部、國美館及所有製作團隊的辛勤付出，在短短1年間完成出版傳記與紀錄片這2項重要的工作。審查委員石瑞仁表示，每年的「家庭美術館─美術家傳記叢書」暨「臺灣傑出藝術家紀錄片」新書・影音聯合發表是非常難得的盛會。

傳記作者代表黃冬富則提到，每年10本傳記可說是為臺灣美術史補上一塊重要的拼圖，讓臺灣美術史更加完整。製作團隊代表曹文傑表示，透過這2項出版計畫，讓下一代對藝術產生興趣，他們在畫畫的時候，浮現在腦子裡的不只是畢卡索、達利、梵谷，而有可能是張李德和、黃志超，或者是陳進、黃土水、林玉山。

國美館表示，文化部自1993年啟動「家庭美術館—美術家傳記叢書」以來，至今已邁入第21個階段，再加上自2007年推出的「臺灣傑出藝術家紀錄片」系列，共累計超過200部出版與影音作品，成為臺灣藝術史研究與教育推廣的重要典藏資源。國立臺灣美術館自1988年開館以來，始終以推動臺灣美術發展與藝術史研究為核心任務，自2012年起承接文化部2項出版計畫，並在2018年起「重建臺灣藝術史」計畫的經費支持下，持續累積豐富的藝術家訪談、文獻與影音資料，為臺灣藝術史留下深具時代意義的見證。

今年度共出版10本藝術家傳記，分別為黃冬富著《淑世‧才女‧張李德和》、黃春秀著《堅定‧深刻‧黃清埕》、潘襎著《跨界‧蠟染‧黃歌川》、顏娟英著《遺世‧永恆‧葉世強》、吳垠慧著《逐光‧淨美‧江賢二》、蕭瓊瑞著《造境‧殺墨‧洪根深》、倪又安著《悲心‧反骨‧陳來興》、林宜靜著《光影‧心跡‧卓有瑞》、吳超然著《仙才‧卓絕‧于彭》、徐婉禎著《游牧‧諧擬‧蘇旺伸》。同時發表5部紀錄片《幻色之境—陳德旺》、《空相行者—李德》、《生命之歌—曾培堯》、《燦耀與幽微—劉耿一》及《走馬看花—黃志超》。

本年度出版的10本藝術家傳記與5部紀錄片，不僅描繪藝術家生命歷程與創作心靈的軌跡，也映照他們與臺灣社會、教育、評論與文化體制間的深層互動。這15位藝術家涵蓋水墨、油畫、水彩、版畫、膠彩、陶藝、雕塑、製琴及複合媒材等多元創作領域，同時在藝術教育、藝文組織、評論與出版等領域展現跨域能量，體現臺灣藝術文化的多重面貌。本系列以生動的文字、珍貴的圖像與細膩的影像紀錄，呈現藝術家對土地的情感與對時代的回應，使讀者得以透過個人生命的書寫，見證臺灣藝術的演進與厚度。

今年度的出版成果將如往年廣為贈予全臺主要藝文機構、圖書館與大專院校等公私立單位，數位版本亦將同步上架國立臺灣美術館官網，開放民眾免費線上閱覽，推動藝術知識的普及與共享。展望未來，國立臺灣美術館將持續透過出版與影音紀錄，深化臺灣藝術史料的蒐整與研究，並以此為基礎，建立跨世代對話的平臺。期盼這些豐碩的成果，能成為串聯藝術家與社會、連結過去與未來的文化橋樑，讓臺灣藝術的故事持續被看見、被理解，並不斷延伸出新的篇章。