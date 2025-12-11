2025年「最具影響力國家」排行出爐 台灣擠進全球前20

台灣在「全球最具影響力國家」排行第20名。示意圖／翻攝自Pixabay

2025年全球最具影響力的國家是哪些？日前國際商業雜誌《CEOWORLD》雜誌考量到各國的政治穩定性、經濟影響力、國防預算、武器裝備、全球聯盟、軟實力和軍事實力進行排名，前三名依序分別是美國、中國、俄羅斯。值得一提的是台灣在排行榜中擠進前20名，表現相當亮眼。

國際商業雜誌《CEOWORLD》雜誌於9日公布2025年全球最具影響力的國家排行榜，美國在評分中以95.36分獲得冠軍，第2名為中國94.86分、第3名俄羅斯94.81分，再來是印度94.76分、英國94.56分和日本94.31分，比分相當接近，形成競爭激烈的6大強國。

廣告 廣告

此外，第7名是南韓94.18分，接下來是法國93.55分、義大利93.30分和土耳其93.30分、德國90.40分。這5國由於先進的工業能力、各國聯盟關係，還有在地區性的領導力，並將其轉化為持久的全球影響力，才會在榜單中擠進前10名。第11名至20名為巴西92.56分、埃及92.55分、印尼92.48分、沙烏地阿拉伯92.31分、以色列92.22分、澳洲92.18分、伊朗91.88分、波蘭90.92分、西班牙90.91分、台灣90.83分。

在排行榜中倒數5名的國家為賴比瑞亞59.74分、索馬利亞59.61分、貝南59.43、不丹59.34分和摩爾多瓦59.23分。《CEOWORLD》指出，這些國家面臨經濟規模、影響境外能力受限，因此在將國內潛力轉化為全球影響力的方面上，面臨結構性的限制。

《CEOWORLD》指出，美國在2025年還是綜合實力的第1名，這都歸功於美國「規模、體系、敘事」的3大優勢，美國不僅擁有全球最大的已開發經濟體、最好的資本市場，以及龐大的國防預算。另外，美國在國際組織、核心技術領域佔據主導地位，並透過全球娛樂、數位平台、高等教育和文化輸出，持續塑造全球敘事，以軟實力鞏固全球地位。



回到原文

更多鏡報報導

41J肉聲／白目遊客不顧禁令到「死亡區」戲水 4人慘被大浪捲走溺斃

男友「1貼心舉動」越來越罕見？一票妹子認了：真的不需要

2026請假新制元旦上路！這些假別「不能扣全勤」…病假、事假新規一次看懂