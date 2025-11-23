2025年「一起來玩」南投家扶才藝隊＆學校暨社區認養成果發表十年傳承滾動希望之球綻放孩子的自信與希望

南投家扶「2025年才藝成果發表會」，見證孩子們用活力與才華。(南投家扶提供)

為了讓兒少展現一整年的學習成果，也讓社會大眾看見孩子們的成長與潛力，南投家扶中心(廿三)日下午在人潮絡繹不絕的埔里酒廠，舉辦「2025年才藝成果發表會」。活動由南投家扶各才藝隊及偏鄉學校團體輪番上陣，每隊表演臥虎藏龍，邀請民眾一同見證孩子們用活力與才華點亮的舞台。

南投家扶中心目前擁有舞獅、舞蹈、模型及頑玩（繪畫及多媒材創作）等四個才藝隊，滿足孩子們在動靜之間的需求。同時家扶長期投入南投地區「學校暨社區認養計畫」，該計畫於2016年啟動，有感於大南投地區幅員遼闊，偏鄉學校資源不足，甚至在扶幼工作推動上，發現孩子們經常獨留、無足夠教育與營養資源，甚而衍生風險、發展受限，透過家扶將資源導入學校，藉此協助在地社區兒童、少年能夠就近、持續、穩定獲得學習機會，讓孩子不用離開學校，在地就能好好上學，平安成長。

迄今發展十年，目前與十間偏鄉學校合作，包括埔里鎮史港國小、仁愛鄉德鹿谷國小、魚池鄉共和國小、國姓鄉北港國小、鹿谷鄉初鄉國小及內湖國小，以及水里鄉民和國小、永興國小、新興國小和郡坑國小，從團隊合作、網絡連結到舞台展演，孩子們在學習過程中不僅培養了人際互動與表達能力，更從中建立自信，學會面對挑戰、勇於表達。



今年適逢南投家扶舞獅才藝隊成立也邁向十週年，活動中特別邀請多位已經離隊的學長回歸，與學弟妹們同台演出。自立青年阿誠從草創時期就加入，從學員一路成長為助教。對他而言，舞獅才藝隊帶來的不只是技藝的學習，及發揮潛能的機會，過程中教練及社工也陪伴阿誠面對成長階段的迷惘，讓其更有力量面對生活。

南投家扶中心李雅婷主任表示，才藝不只是表演的技巧，更是價值與精神的傳承；教育不只是知識的學習，更是翻轉生命的轉軸。家扶中心長期推動才藝培育與投入偏鄉學校認養，期望讓孩子在學習過程中體驗堅持與團隊合作的力量，並從中找到自我價值。每一場演出，都是孩子閃亮發光的印記，就像不斷滾動的希望之球，閃耀未來，十年之路，孩子們用生命綻放的力量就是最珍貴的禮物。