2025年「雨量王」宜蘭西帽山奪冠 東澳嶺第三名

民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨發文整理出「2025年度雨量總結」，全台雨量王出爐，由「宜蘭西帽山」近8000毫米奪冠。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專整理出2025年總累積雨量排行。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書粉專）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文分享2025年全台最會下雨、最濕的地方，年度雨量王第一名是宜蘭南澳「西帽山」 狂灌7908毫米。粉專直言「宜蘭南澳不愧是台灣的雨極，光是前三名，南澳鄉就包辦了兩席，第1名西帽山、第3名東澳嶺，東北季風加上颱風共伴效應的威力不容小覷。」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專也提到第二名是屏東春日的「大漢山」，以7835毫米些微差距屈居第二，跟冠軍非常接近，僅差不到100毫米，這些數據顯示南部的山區在當年颱風接力襲擊與西南氣流的加持下雨量也相當驚人。

粉專也解釋雨量分布圖，「可以清楚看到中央山脈的阻擋效應東半部與高山地區雨量豐沛（紫/紅色），而西半部平原地區則呈現相對乾燥的藍綠色，一刀切對比非常強烈。」

