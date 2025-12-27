2025年「7大爆紅美食」！這杯要排隊3小時 超商賣到缺貨韓星也搶

生活中心／賴俊佑報導

2025年話題零食絕對是香菜多力多滋。(圖／記者賴俊佑攝影)

2025年即將結束，今年的話題美食你都吃過了嗎？超商賣到缺貨的香菜多力多滋、翻轉布丁，吹冷風排隊3小時也要喝的麥當勞奶昔，以及因為韓星張員瑛推薦而爆紅的珍煮丹西瓜烏龍，《三立新聞網》記者盤點2025年7大話題美食。

「香菜多力多滋」超商賣到缺貨

2025年話題零食絕對是香菜多力多滋，濃厚香菜味深受「香菜控」喜愛，甫推出就掀起搶購潮，全台超商一度缺貨，更帶動香菜潮，各類餅乾、泡麵、氣泡水都跟風推出香菜口味，香菜多力多滋也成為韓星來台必買伴手禮，成為另類的台灣之光，目前只有在台灣販售，沒有外銷計畫。

廣告 廣告

多力多滋品牌經理張莘慈受訪表示，當初會研發香菜口味，「我們觀察到台灣人對香菜又愛又恨，喜歡的人很喜歡，討厭的人很討厭，可以創造產品張力和話題性」，果然甫推出就造成轟動，甚至還加開生產線來供應市場需求；而多力多滋明年也將推出全新獵奇皮蛋口味，預期再掀搶購潮。

愚人節玩笑成真！翻轉布丁全台熱賣。(圖／7-ELEVEN提供)

「翻轉布丁」愚人節玩笑成真 全台熱賣

統一企業去年愚人節推出以翻轉布丁為主題的趣味廣告，將焦糖置於上層、布丁沉於下方的設計，掀起熱烈討論；沒想到廣告成真，統一企業今年萬聖節開賣「翻轉布丁」，將經典統一布丁翻轉變成上層焦糖風味凍，下層布丁風味醬，首波52萬顆甫開賣就瞬間完售。

網友分享口感，焦糖風味凍口感類似於咖啡凍、黃色部分軟綿綿，整體甜度比統一布丁高；7-ELEVEN今年12月趁勝追擊推出「布丁牛奶雪糕」翻轉版本，上層濃郁滑順經典布丁風味，下層放大獨特焦糖風味，讓敲碗粉絲再次實現焦糖自由。

麥當勞奶昔回歸！民眾排隊3小時也要喝。(圖／記者賴俊佑攝影)

「麥當勞奶昔」睽違9年回歸 民眾排隊3小時也要喝

麥當勞2016年停賣奶昔，睽違9年再度開賣，共有香草、草莓2款口味，全台12間門市限定販售，開賣首日各門市湧現排隊人潮，儘管氣溫驟降，但不少民眾吹冷風、排隊3小時也要喝到奶昔，麥當勞奶昔銷售狀況超出預期，開賣5天全數完售，麥當勞更緊急追加原物料，隔週再次開賣。

麥當勞表示，「麥當勞奶昔」採用全球一致的經典配方，其中香草口味散發迷人的香草香氣，與奶昔的純濃奶香完美融合；草莓口味則帶有果香，及微酸微甜的滋味；為確保每一杯奶昔都能呈現最佳品質，奶昔採「現點現做」，每間餐廳每小時最大供應量約90杯，每日販售數量以餐廳實際供應為準。

I’m donut?台灣首店開幕後，全台掀起生甜甜圈熱潮。(圖／記者賴俊佑攝影)

生甜甜圈專賣店一間間開 排隊才能吃到

今年上半年全球在瘋杜拜巧克力，台灣甜點界則掀起生甜甜圈熱潮，生甜甜圈專賣店一間一間開，來自日本的「I’m donut?」台灣首店進駐台北東區，然而開幕首日掀起排隊亂象，有民眾排隊超過5小時卻沒買到甜甜圈，後續還出現代排阿嬤夜排卡位，讓品牌迅速退燒，目前排隊約20分鐘就能進場購買。

藝人阿KEN開設的「Goodonut」進駐北車商圈，雖然也有代排阿嬤卡位，但因為有阿KEN親自坐鎮、解決排隊亂象，讓該品牌獲得好評，今年3月開幕至今依舊人潮爆滿；另外，85℃全新品牌「生甜甜圈研究所」2025年底前全台展店8間，各大糕點名店像是陳耀訓·麵包埠 YOSHI BAKERY、東京巴黎甜點也都賣起生甜甜圈。

陶喆蛋糕爆紅！50年麵包店重新受關注。(圖／記者賴俊佑攝影）

「陶喆蛋糕」爆紅 50年麵包店重新受關注

台中50年老店「錦成蛋糕坊」（金元寶麵包）推出「陶喆蛋糕」，將傳統的「娃娃臉蛋糕」以巧克力畫出陶喆標誌性的六四分髮型和淡定表情，在Threads迅速爆紅，老闆受訪表示自己是陶喆的粉絲，所以才創作這個蛋糕。

「陶喆蛋糕」口味不斷推陳出新，後續推出「粉紅陶喆」（肉鬆奶油）、「陶喆染髮喔」（抹茶）、「起司陶喆」（起司）等10多種口味，還有萬聖節、聖誕節限定造型，這款蛋糕讓經營數10年的傳統麵包店重新受到關注，成為逢甲熱門店家。

西瓜烏龍因為韓星張員瑛推薦全台熱賣。(圖／珍煮丹提供)

「西瓜烏龍」韓星張員瑛推薦 粉絲搶買同款

南韓人氣女團IVE今年6月到高雄世運參加拼盤演唱會，成員張員瑛一句「想喝西瓜烏龍」，讓珍煮丹的「西瓜烏龍」賣到缺貨，珍煮丹還發文特地感謝張員瑛推薦；根據珍煮丹官網介紹，「西瓜烏龍」選用紅肉西瓜汁結合烏龍茶湯，口感清爽又帶茶香，是夏季必喝的消暑聖品，後續還推出「小玉西瓜茉莉」、「小玉西瓜麥麥雪沙」。

「西瓜烏龍」熱賣也出現插曲，粉絲瘋搶珍煮丹「西瓜烏龍」，另一手搖品牌「山焙」小編留言「買錯了，味道就不對了」，暗示張員瑛喝的是他們家的「金烏西瓜」，結果被粉絲批評蹭熱度、踩一捧一、行銷過頭，最終山焙創辦人出面道歉。

今年上半年掀起奶油烤年糕熱潮，多家知名麵包店搶賣（圖／85度C提供）

「奶油烤年糕」外酥內Q知名麵包店搶賣

奶油烤年糕2025年中在Threads上爆紅，源自中國小紅書的「黃油年糕」，在台灣由85度C、聖瑪莉、吳寶春等知名烘焙品牌改良推出，因其外酥內Q、奶油香濃郁的獨特口感，被譽為「台版可麗露」，引發搶購熱潮。

更多三立新聞網報導

全聯、家樂福公布「熱銷家電TOP10」！尾牙優惠開搶 再抽百萬黃金

快筆記卡位！台北101煙火「3個最佳觀賞處」總長300秒＋隱形英雄光雕秀

5大速食吃到2026年「飲料買1送1、吃比薩抽日本機票」！ 優惠一次看

獨家／美麗新宏匯影城無預警歇業！遭控半年沒繳水電費 民眾摸黑退票

