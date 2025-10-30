2025年 EyeTaiwan 萬聖節近視防控週 搗蛋可以近視不行

邵敏/高雄報導

隨著數位時代的來臨, 孩子們無論是課業或是課後娛樂都離不開電子產品，導致近視問題日益嚴重。近視是一種不可逆的疾病，一旦發展為高度近視，罹患白內障，青光眼，黃斑部病變，視網膜剝離的機會大大拉高，增加失明的機會。有艦於近視防治的重要，高雄長庚近視防治中心吳佩昌醫師形容高度近視患者眼睛視網膜的撕裂在光學斷層掃描的黑白照片下，看似萬聖節的鬼臉，自2022年起開始以”占卜視”為主題開始運用小朋友喜愛的萬聖節推廣近視防控相關衛教。2025年10月31日萬聖節與本館合作舉辦”搗蛋可以，近視不行”活動，擴大推廣近視預防與控制。

科工館2025年 EyeTaiwan 萬聖節近視防控週。(圖/科工館提供)

10月31日邀請科工幼兒園小朋友以萬聖節裝扮，於健康探索廳護眼專區旁長廊參與視力保健闖關與光學遊戲，希望透過活動讓家長與小朋友了解近視是個病，並開始積極預防與治療，守護自身健康。

健康探索廳於展廳入口前海有許多預防近視活動相關展品，包括「防盲大作戰-有點有保庇」、「寶貝的眼睛，爸媽最關心」、「打擊惡視力-解密好視力密碼」、「好視力銀行」、「下課10分鐘-四格球隊長」、「惡勢力輪盤」、「好視力神射手」等互動展示體驗單元，進行近視防治及護眼教育推廣，歡迎高雄地區家長與學童參與活動。近視防控，刻不容緩 !