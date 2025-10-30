2025年 EyeTaiwan 萬聖節近視防控週 搗蛋可以近視不行
邵敏/高雄報導
隨著數位時代的來臨, 孩子們無論是課業或是課後娛樂都離不開電子產品，導致近視問題日益嚴重。近視是一種不可逆的疾病，一旦發展為高度近視，罹患白內障，青光眼，黃斑部病變，視網膜剝離的機會大大拉高，增加失明的機會。有艦於近視防治的重要，高雄長庚近視防治中心吳佩昌醫師形容高度近視患者眼睛視網膜的撕裂在光學斷層掃描的黑白照片下，看似萬聖節的鬼臉，自2022年起開始以”占卜視”為主題開始運用小朋友喜愛的萬聖節推廣近視防控相關衛教。2025年10月31日萬聖節與本館合作舉辦”搗蛋可以，近視不行”活動，擴大推廣近視預防與控制。
科工館2025年 EyeTaiwan 萬聖節近視防控週。(圖/科工館提供)
10月31日邀請科工幼兒園小朋友以萬聖節裝扮，於健康探索廳護眼專區旁長廊參與視力保健闖關與光學遊戲，希望透過活動讓家長與小朋友了解近視是個病，並開始積極預防與治療，守護自身健康。
健康探索廳於展廳入口前海有許多預防近視活動相關展品，包括「防盲大作戰-有點有保庇」、「寶貝的眼睛，爸媽最關心」、「打擊惡視力-解密好視力密碼」、「好視力銀行」、「下課10分鐘-四格球隊長」、「惡勢力輪盤」、「好視力神射手」等互動展示體驗單元，進行近視防治及護眼教育推廣，歡迎高雄地區家長與學童參與活動。近視防控，刻不容緩 !
其他人也在看
超商零食DIY挑戰！變出鹹焦糖雪Q餅
超商零食大挑戰，拿了這些架上常見的零食們，變出這款超令人上癮的鹹焦糖雪Q餅，超級好做，變化度也很高！鹽焦糖巧克力棒和起司餅乾帶來的鹹味，能完美中和掉棉花糖的甜膩感，兩著融合鹹鹹甜甜交織在口中，真的是爆炸好吃！-材料：奶油 55g棉花糖 200g奶粉 40g堅果 30g起司餅乾155g鹹焦糖夾心巧克力棒 100g-作法：1. 取一個不沾鍋，開小火融化奶油，加入棉花糖後不停攪拌，直到棉花糖慢慢融化成一大坨後關火，用餘溫繼續攪拌直到棉花糖完全融化2. 趁棉花糖還是融化狀態時依序加入奶粉、堅果、切碎的巧克力棒、起司餅乾，戴上手套用手把全部材料攪拌均勻，盡量讓棉花糖絲都能包裹住餡料3. 倒進鋪好烘焙紙的保鮮盒中，用手把表面壓平，撒上一些奶粉防沾黏，送冰箱冷藏一小時以上4. 取出後表面撒上奶粉，切塊後即可享用囉！Yahoo小當家 ・ 1 天前
超商衛生紙一串「僅10元」！？外送平台「標錯價」引議
超商衛生紙一串「僅10元」！？外送平台「標錯價」引議EBC東森新聞 ・ 1 天前
BTS RM在APEC峰會發言感動全球 與黃仁勳等名人並列再創里程碑
BTS RM在APEC峰會發言感動全球 與黃仁勳等名人並列再創里程碑娛樂星聞 ・ 9 小時前
【完整版】金鐘實力派來了！巨蟹座黃迪揚坦承學生時期喜歡當開心果是怕被排擠！水瓶座林予晞從小就超敢講！【唐綺陽談星私廚】EP22
本集《唐綺陽談星私廚》星光閃閃！水瓶座文青女神林予晞、巨蟹座實力派演員黃迪揚、以及16歲天才少年白潤音，一起來聊新片《自殺通告》，從教育壓力聊到人生勇氣，全場笑中帶淚。唐老師從星座角度開講「誰是天生學霸星座？」揭開三人背後的性格密碼。索艾克主廚則端出專屬星菜單「威士忌三杯雞」、「梅子燉雞沙拉」與「麻婆豆腐蓋飯」，讓星客們邊吃邊聊，料理香氣與真心故事一樣濃郁！唐綺陽談星私廚 ・ 1 天前
牙爆痛！ 他打10間診所「要等1個月」 牙助曝真相：真的看不完
牙爆痛！ 他打10間診所「要等1個月」 牙助曝真相：真的看不完EBC東森新聞 ・ 1 天前
大都會客運606路公車發生事故 無人受傷 公司致歉並啟動乘客補償機制
大都會客運今（三十）日下午一時十七分表示，旗下六○六路線編號EAL-1105的公車，行駛往榮總方向時，於台北市中山北路五段三七六號消防隊前發生事故。所幸事故未造成人員受傷，公司對乘客及用路人造成的不便深表歉意。大都會客運指出，經初步調查，李姓駕駛長酒測結果正常，並無超時駕駛情形，且其最近一次休假為十月二十六日，休假狀況正常。公司已將該名駕駛長列為重點輔導對象，並安排優先送往公車學院接受再教育課程，以強化安全駕駛觀念與危機應變能力。針對事故造成乘客不便，大都會客運啟動補償措施，凡搭乘該班次乘客，可撥打公司免費客服專線○八○○○五三四三四，提供姓名、聯絡電話與住址，公司將郵寄新台幣一百元超商禮券作為慰問與補償。大都會客運強調，將持續檢討事故原因，並加強駕駛長教育訓練，確保乘車 ...台灣新生報 ・ 18 小時前
就在劍潭分隊外！北市公車自撞分隔島 消防弟兄急衝出門救援
台北市1名49歲李姓司機，30日下午1時駕駛大都會客運公車，沿中山北路五段南向北方式行駛，因不明原因自撞分隔島，由於案發現場就在劍潭消防分隊前方，消防人員聽聞一聲巨響，隨即衝出門外查看，所幸乘客及司機均未受傷，士林交通分隊到場，並對李姓司機進行酒測，數值為0毫克，至於肇事過程及原因，仍待警方進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
網傳市場仍販售豬肉 新北：解凍後出售無違規 (圖)
網傳新北市三重區水流公市場有攤商販售現宰豬肉，市府30日前往稽查發現，攤商是29日將冷凍豬肉解凍後出售，業者也出示合法屠宰證明，確認並無違規。中央社 ・ 16 小時前
方媛生完孩子4天為郭富城慶生 穿牛仔褲小腹平坦震驚一眾網友
方媛生完孩子4天為郭富城慶生 穿牛仔褲小腹平坦震驚一眾網友娛樂星聞 ・ 1 天前
公車開上分隔島 大都會客運補償乘客100元禮券
（中央社記者陳昱婷台北30日電）大都會客運一輛公車今天下午在台北市行駛時自撞分隔島，業者表示，駕駛長酒測值及工時都正常，對造成困擾表達歉意，請乘客主動向公司聯絡，將提供100元超商禮券作為補償。中央社 ・ 17 小時前
微軟雲端系統大當機 緊跟在亞馬遜大當機後、凸顯網路基礎建設脆弱
就在亞馬遜的雲端服務上周才剛發生全球性大規模當機之後，微軟的雲端服務當地時間週三（29日）也發生的大規模當機。微軟在台灣時間週四（30日）清晨仍在搶修中，Office 365等重要雲端堧體平台持續遭受衝擊。太報 ・ 1 天前
桃園通過第2批高風險納管場所254家 11月底前公告
桃園市政府今年2月份公告第1高風險場所，共有996家工廠及倉庫等納管，為有效管理高風險場所，環保局日前邀集專家環保、消防、經發及建管等局處討論，會中也審議通過第2批高風險場所納管名單，新增「資源回收場」、「再利用機構」、「廢棄物處理機構」及「易燃物堆置場」等共254家業者納入管理，預計11月底前公告自由時報 ・ 1 天前
林佳龍表態力挺林岱樺！3競爭對手回應了
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長競爭激烈，正國會的外交部長林佳龍以及正國會民代昨表態力挺同派系的民進黨立委林岱樺，引起外界關注。對此，競爭對手邱議瑩、賴瑞隆、許智傑今（30）日也相繼回應。民進...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
王子將成新1代「時間管理大師」？讓網分析「關鍵可疑點」
娛樂中心／綜合報導棒棒堂成員「王子」遭男星范姜彥豐控訴介入婚姻，范姜彥豐強調自己已掌握對方妻子粿粿的關鍵證據，消息曝光後引發熱議。對此，有網友依照過往媒體報導推論，並以「王子2022至2023年可能同一時間吃3個正妹？」為題發文，稱他為「新一代時間管理大師」。民視 ・ 1 天前
桃園11月持續推動「左流右新 健康安心」巡迴接種 打疫苗送好禮、雙重防護更安心
天氣逐漸轉涼，呼吸道疾病進入好發季節。為提升社區整體防護力，桃園市政府衛生局11月起持續辦理「左流右新，健康安心」社區巡迴接種服務，鼓勵市民一次完成流感與新冠疫苗接種，為自己與家人打造雙重防線。衛生局指出，今年秋冬流感與新冠病毒皆可能同時流行，而接種疫苗仍是預防感染、降低重症與住院風險的最有效方式。為方便民眾就近接種，11月特別再規劃三場大型社區接種站，分別於11月1日（六）陸光里市民活動中心、11月2日（日）大舊社市民活動中心及11月8日（六）五中市民活動中心辦理。其中，11月2日與11月8日場次更為幼兒特別場，加開國小入學前幼兒接種抽獎活動，讓家長陪伴孩子輕鬆完成接種。為了鼓勵大家踴躍參與，活動現場準備了多項好禮。凡符合資格者，接種一劑即可獲贈衛生紙一串；65歲以上長者完成兩劑接種，可再參加精美禮品抽獎。幼兒專場亦加碼「打疫苗抽好禮活動」，獎品包含米蠟筆、可愛娃娃及知名公仔，數量有限，送完為止。衛生局提醒，自11月1日起開放50歲以上成人接種，接種時請攜帶健保卡及相關證件；若為國小入學前幼兒，請一併攜帶兒童健康手冊。接種前應充分休息並補充水分，接種後注意觀察身體狀況，如有持續發燒或台灣好新聞 ・ 1 天前
桃園發行12億元債券成效佳 年底前將再發行48億元
桃園市政府於去年8月通過「桃園市債券發行及管理作業要點」，並於今年3月針對社會住宅、軌道建設發行12億元永續發展債券，由於成效良好，桃園市政府財政局長歐美鐶今在議會工作報告時表示，到年底還有48億元額度，會與兩單位協商，希望年底前完成48億元債券發行。自由時報 ・ 18 小時前
范姜彥豐控粿粿婚內出軌 知情人士揭有「不雅照」
范姜彥豐控粿粿婚內出軌 知情人士揭有「不雅照」EBC東森娛樂 ・ 1 天前
范姜彥豐爆「粿粿婚內出軌王子」 唐綺陽早警告4類人：請繃緊神經
范姜彥豐（Zack）今（29）日突然毀滅性爆料前中信兄弟啦啦隊人氣成員粿粿（江瑋琳）婚內出軌，並直接標記了藝人王子（邱勝翊），還在限時動態中痛批「道德淪喪，婚內出軌」。消息震驚全台，而素有「國師」之稱的唐綺陽，本週的運勢文也被翻出，「本來暗中的事，成八卦眾議焦點」、「一向是幸運兒」容易有事也易成事件主角，其中更警告4類人「請繃緊神經」，引發關注。截至目前為止，粿粿、王子均未作出回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 40 分鐘前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前