2025年1月1日郵局代售臺鐵車票服務將成歷史，使用24小時服務的「台鐵e訂通」、4大超商購取票

國營臺灣鐵路股份有限公司宣布為提升旅客購取票便利性，自87年9月1日起開辦郵局取票服務，自115年1月1日起，中華郵政公司將全面停止代售臺鐵車票服務。 臺鐵自100年（4年前）12月22日起導入24小時超商取票，108年1月23日起再提供以類超商24小時取票功能的「台鐵e訂通APP」QR Code取票服務。鑒於多元售、取票管道已穩定成熟，自115年1月1日起，中華郵政公司將全面停止代售臺鐵車票服務。 臺鐵請旅客多加利用臺鐵公司-台鐵e訂通APP及四大超商辦理購、取票，以便捷快速方式完成行程規劃。

一、「台鐵e訂通」APP隨時購票，手機即車票、乘車更便利 使用「台鐵e訂通」APP辦理購票、取票及行程查詢等功能，主要便利性如下： •手機即時購票、付款、取票，一機完成 •支援信用卡、行動支付(APPLE PAY、GOOGLE PAY)等多元付款方式 •可直接出示APP內QR Code票證通過驗票，不需另行取紙票 •提供行程變更、多張取票、退票等完整服務

二、四大超商24小時皆可購、取票，服務不中斷 目前全臺超過一萬三千家超商(7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK)皆提供臺鐵購、取票服務，無須受營業時間限制，旅客可就近前往操作機台完成購票或取票，節省往返車站的時間與排隊不便。

