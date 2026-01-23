2025年10大建商總銷年減逾2千億元 創最大量縮潮

（中央社記者潘智義台北23日電）根據591新建案統計，2025年全台10大建商總銷金額合計約新台幣5329億元，不僅較2024年縮水2200多億元，且年減29%，金額與減幅，皆為歷史最大；2025年推案個數從2024的154件銳減至88件，年減幅更突破4成。

數字科技旗下591新建案統計，2025年全台10大建商依序為寶佳、華固、興富發、國城、元利、茂德、新潤、愛山林、長虹、漢皇。

展望今年上半年推案，591新建案指出，在新北市三重等蛋黃區，持續有預售案醞釀，已有數百億元的案量蓄勢待發，推案力道絲毫未減。反觀高雄楠梓、仁武等區，由於台積電光環褪色，供給、賣壓等隱憂逐漸浮出水面，消費者也持續觀望，隨著央行管制未見鬆綁，加上土方之亂效應，未來「蛋黃熱、蛋殼碎」的兩極化現象將更嚴峻。

廣告 廣告

591新建案說明，2025年全台10大建商調查結果，中南部建商幾乎全軍覆沒，僅國城建設一家突圍，而北部建商華固、元利、新潤等回歸前10大，「北強南弱」態勢明顯。

591新建案指出，房市寒冬迫使建商由攻轉守，全面轉為「保蛋黃、攻商辦」，去年全台包含10大建商在內的建商，共有30筆百億大案，不僅8成集中於北台灣都會區，中南部也多見於西屯區等精華地段，顯然蛋黃區已成建商最大避風港。

此外，投資客退場、自住客觀望，住宅市場退燒；商辦與廠辦則受惠於人工智慧（AI）商機趁勢崛起，總銷金額連續3年突破千億元，逐漸躍居為建商另一大金雞母。

591新建案說明，部分重心以雙北地區為主的建商，積極固守商辦市場，更因搭上輝達（NVIDIA）熱門題材，成功打響知名度；不過，也有建商近年推案版圖南移，北部僅有新北市新莊區建案，總銷及戶數均年減5至6成，操作上相當保守。（編輯：楊蘭軒）1150123