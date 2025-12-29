2025年10大新聞回顧(上) 大全聯誕生聯名卡更名

準備告別2025年，回顧全年新聞大事，信用卡、電子支付、股市、房市、民生消費……等，無一不對台灣造成重大影響。《卡優新聞網》根據新聞點閱率、民眾關切度與事件重要性，整理出「年度10大新聞」，引領讀者細細咀嚼2025年、展望2026年，本篇先來揭曉第6名到第10名。

十、新光三越中港店年初氣爆，7個月浴火重生再開幕

新光三越台中中港店在今(2025)年2月13日上午11點突發意外，正裝修施工中的12樓美食街驟然氣爆，威力波及整棟大樓，造成4死39傷，遭台中市政府勒令無限期停業，為台灣史上最嚴重的百貨公司公安事故。由於「中港店」為全台百貨「店王」，年營業額超過258億元，連續14年蟬聯全台百貨營收冠軍，停業後預估每天損失金額超過7,000萬元。

不過，新光三越立刻啟動危機處理，不僅總經理吳昕陽第一時間前往現場向罹難者家屬先致贈100萬元，也前往醫院探視傷者，同時設立0800專線由專人向受害人提供支援，停業期間更保證公司員工權益不受損，不僅讓超過300名員工帶薪休假，也與品牌業者討論後續補償方案，更陸續在台中世貿二館、林酒店開設「第2賣場」，讓品牌方與櫃哥、櫃姐都能繼續工作，靈活反應與誠意都堪稱公關危機處理的「教科書等級」。

在完成火場調查並經台中市政府核可後，新光三越台中中港店在9月27日重新開幕，儘管官方強調「復業不是慶祝」，沒有舉辦盛大儀式，而是以每天固定的開業流程迎賓，但大台中民眾依然相當捧場，復業開門內1小時內12樓美食街就「滿檔」，中午12點館內1,200個停車位更一位難求，說明中港店已經回歸「正常狀態」。

九、大潤發正式更名大全聯，家樂福2026年也要改名

全聯集團於2022年併購「大潤發」，並在今年7月17日掛上新招牌「大全聯」，宣告在台營運29年的「大潤發」正式走入歷史，連帶台新銀行「大潤發聯名卡」也在9月12日起更新為「大全聯福利卡」，主打店內刷卡回饋1.2%福利點，成為市場上唯一可累積福利點的信用卡。

「大全聯」正式登場後，店內支付策略隨之變動，行動支付僅開放PX Pay與全支付，而各銀行陸續公告大全聯店內刷卡消費不再提供點數或現金回饋，要如何在大全聯拿好康，一度成為熱門話題。然而，統一集團也在近期透露，「家樂福」品牌最快將在明(2026)年結束授權，即將有新名稱面市，屆時「統一」與「全聯」大戰勢必更加白熱化。

八、央行信用管制重創房市，成交量劇減至新低點

為讓房價正常化，央行自去(2024)年9月19日啟動第7波選擇性信用管制，並於今年起對國內銀行採取「以價制量」策略，加上利率維持不變，導致市場資金趨緊，不僅投資買盤消退，甚至出現「首購貸不到款」的問題，以致房市交易劇烈下滑。今年統計至11月底，六大都會區房市移轉棟數年縮26.1%，創下近8年來最冷，也是1999年有紀錄以來的第4低量，全年面臨26萬棟保衛戰。

為了滿足首購族的房貸需求，央行宣布自今年9月起，新青安貸款不計入銀行法第72條之2限制，原本要預約額度的情況改成「隨到隨辦」。11月份公股銀行「新青安」撥貸戶數達到4,097戶與331.23億元，為今年8月以來最高。至於明年7月底後是否續辦「新青安」，財政部僅表示須再研議。

七、兄弟攜手爬山登頂，台新金與新光金正式合併

「台新金控」與「新光金控」合併一波三折，雙方董事會原本才通過合併案與對價契約，但中信金突然來「搶親」，要以公開收購的方式投資新光金，意外加速台新金與新光金完成合併細節。而後中信金不合意併購遭金管會駁回，台新金與新光金陸續於在今年1月、3月經過公平會與金管會核准，「新新併」終於在今年7月24日正式完成，並更名為「台新新光金控」。

「台新新光金控」在合併後，總資產躍升成為國內第4大金控公司，旗下子公司新光投信於11月24日併入台新投信；新光人壽預計明年1月併入台新人壽並更名為「新光人壽」；元富證券則在4月份併入台新證券，新光銀行因系統統整較為複雜，將在6月份併入台新銀行。

六、川普關稅戰擾亂全球，台股強震如雲霄飛車

美國總統川普上任後，強力推動「美國優先」政策，今年2月13日簽署「對等貿易與關稅備忘錄」後，於4月2日宣布在4月9日對185個國家開徵對等關稅，台灣稅率高達32%，台股一開盤立刻暴跌2,000點，大盤指數失守2萬點，瞬間「哀鴻遍野」。

就在世界各國還在想方設法應對衝擊時，川普卻又在4月9日宣布對中國以外的國家「暫緩徵收90天」，並開放各國派遣代表討論稅率，台灣各廠搶在暫緩期積極出貨，而後台灣被加徵20%暫時性關稅，並於8月7日開徵，其中半導體、藥品、關鍵礦物……等項目獲免。台股則因全球AI浪潮不斷上漲，台積電於今(12/29)天登上1,530元新天價，集中市場指數收在28,810.89點，創下歷史新高。

2025年10大新聞回顧(下)，敬請期待！

