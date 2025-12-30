2025年10大新聞回顧(下) 最大咖聯名卡問世

回顧2025年新聞大事，對2026新的一年做好更全面的準備。《卡優新聞網》根據新聞點閱率、民眾關切度與事件重要性，整理出「年度10大新聞」，繼昨(29)天揭曉第6名至第10名，今(30)天再公布第1名至第5名，以及2名未能排進前10大的「遺珠之憾」。

五、海外簽帳金額創新高，電子支付搶日韓跨境

根據金管會統計，今(2025)年6月份國內32家信用卡發行機構的海外刷卡量，首度衝破600億元大關，達到616億元，創下歷史單月新高紀錄，占整體簽帳金額比例達15.63%。截至今年10月底，單月再攻上695億元的新高峰，其中，國泰世華信用卡的海外消費與訂房平台交易金額成長超過雙位數，台新信用卡的海外刷卡消費額也出現22%年成長，顯見國人「瘋出國」的盛況。

電子支付業者更是全力布局跨境交易，像是全支付透過HIVEX平台前進韓國，台新銀行強打「台新Pay+」可在韓國Hana Pay商家掃碼購物，而愛金卡公司icash Pay、悠遊卡公司悠遊付也陸續藉由台灣Pay的TWQR平台，開通韓國指定商家交易，LINE Pay則積極談入韓國樂天百貨、購物中心、新羅免稅店……等據點，至今已有超過8萬個店家能以LINE Pay綁定信用卡掃碼結帳。

四、政府普發萬元上路，銀行抽輝達股票最猛

由於去(2024)年稅收超徵5,283億元，政府於今年11月啟動「普發現金」政策，所有具有台灣戶籍者、無戶籍國民或持有居留許可的陸港澳外籍配偶、取得永久居留許可的外籍人士、駐外公務人員與眷屬，甚至是明(2026)年4月底前出生的新生兒都符合領取資格，可透過登記轉帳、郵局或ATM領現等方式領取1萬元現金，請領時間至明年4月底。計算至12月31日，已有879.1萬人選擇登記入帳、544.9萬人透過ATM領現、266.4萬人到郵局提款。

為搶普發萬元商機，各銀行搶在政策施行前祭出登記入帳與ATM領現優惠，包含抽點數、抽現金、抽iPhone……等，甚至還能抽輝達股票。各零售業者也狂打優惠好康，像是超商業者推出萬元咖啡組合、百貨業者列出萬元家電或保養品專案……等，就連飯店業者也跟進打造萬元住房方案。

三、銀行信用卡大整併，點數回饋再當主角

在「權益自選」戰術奏效下，台新銀行、玉山銀行均於今年展開「整合信用卡」計畫。台新銀行自9月1日起將@GOGO卡、FlyGo卡、玫瑰Giving卡、太陽/玫瑰卡與大買家聯名卡，統整為「台新Richart卡」，可使用APP任選7大權益方案。玉山銀行持續為原家樂福聯名卡卡友換發權益自選的「Unicard」，而今年底停發的玉山統一時代聯名卡也順勢將卡友併入「Unicard」的陣容。

然而，國泰世華CUBE卡、台新Richart卡、玉山Unicard等權益自選信用卡，均以回饋點數為主，每1點等於現金1元，可透過APP折抵交易金額，也能在銀行指定商城兌換優惠商品，同時具有刷卡金與點數回饋特點，促使信用卡市場風向從「現金回饋」改吹「點數回饋」，不僅卡友可透過點數享有更彈性的優惠，銀行也能從比較「小數點」回饋率的競爭中獲得利潤。

二、LINE Pay Money橫空降臨，迫使iPASS MONEY被分手

原為第三方支付的LINE Pay，因單日代理收付金額超過20億元，依法於7月17日成立電子支付公司，12月3日「LINE Pay Money」正式開通，引發民眾搶先註冊，上線後70小時就吸引百萬人登記，不到1個月會員人數已超過200萬人，皆打破史上最快紀錄。

一卡通公司「iPASS MONEY」電支服務，自2018年開通以來均可在LINE Pay系統中提供轉帳、儲值服務。不過當「LINE Pay Money」啟用後，將於2026年1月1日起與LINE Pay分手，既有會員必須下載獨立APP才能繼續使用。由於「LINE Pay Money」與「iPASS MONEY」名稱相近，不少人在轉換過程中「傻傻分不清」，「該選哪邊站」也成為年末最熱門的話題。

一、家樂福聯名卡說再見，最大咖uniopen卡問世

統一集團2023年以290億元併購家樂福後，市場上就不斷傳聞「玉山家樂福聯名卡」要換人發，而玉山銀行則在今年3月鬆口，雙方合約於8月30日到期，這張發行超過14年、發卡量破百萬張的「玉山家樂福卡」正式退出市場，原卡友全數換發「玉山Unicard」。

正當各界猜測統一集團另覓發卡銀行之際，《卡優新聞網》獨家揭露中國信託將推出「統一集團聯名卡」。「uniopen聯名卡」於8月21日上市，一口氣串聯統一旗下30家品牌，成為台灣有史以來涵蓋範圍最廣的「超級聯名卡」。不走「權益自選」的主流路線，反而開創「踩點任務」的新模式，只要在統一集團旗下不同通路單月消費達標，就能獲得最高11% OPENPOINT點數回饋，至11月中發卡量已逼近70萬張，將在2026年躍升為「百萬信用卡」。

遺珠之憾一：AI智能服務崛起，網路使用驟然改變

AI人工智慧逐步成為民眾的「日常」，不僅有ChatGPT，還有Google的Gemini、最強搜索引擎Perplexity、馬斯克開發的Grok……等，「萬事問AI」的時代瞬間到來，所有大小事都能藉由AI來協助處理，幾乎取代傳統的關鍵字搜尋，大幅改變人們使用網路的習慣。Visa、萬事達卡更積極開發全新驗證系統，讓用戶可在AI軟體中直接刷卡購買生活用品。

遺珠之憾二：詐騙進化台灣重災區，電子支付淪詐騙工具

根據內政部警政署165打詐儀表板資料，今年至11月底因詐騙損失的金額超過826億元，平均每天財損接近2.5億元。除了常見的假投資詐騙、網路購物詐騙、假交友詐騙……等，「電子支付」也成為詐團覬覦的工具，其中一卡通、全支付都遭冒用，以系統更新為由要求使用者主動輸入帳號、密碼與驗證碼，以至於電支帳戶與銀行帳戶都遭盜領，至11月20日已有39件「電支詐騙」通報，且款項都已匯出，用戶損失慘重。

2025年度卡優新聞網十大新聞排行，如下表：

