2025年10月Yahoo戲劇影集排行榜Top10！金馬影后華劇好給力！趙露思靠作品證明實力！《暗河傳》《颱風商社》《善良的女人夫世彌》也都好好看

2025年10月Yahoo戲劇影集排行榜Top10

【Yahoo電影戲劇編輯部】2025年10月追劇排行榜名單來也，趙露思靠作品《許我耀眼》證明螢幕魅力與實力！3大金馬影后舒淇、李心潔和賈靜雯在《回魂計》中飾演「女兒被詐騙集團拐騙」的傷心媽媽！潤娥古裝版黑白大廚《暴君的廚師》今年最歡樂，陸劇《入青雲》、《一笑隨歌》、《暗河傳》和《餘生有涯》也都上榜。一起從Yahoo搜尋結果來找到更多熱榜好劇！

趙露思飾演幼年時期被父母偏心對待，長大後用心機嫁入豪門。（LINE TV提供）

Top 1、許我耀眼

👀線上看：LINE TV、Netflix、WeTV

陸劇女神趙露思近期唯一作品《許我耀眼》無預警上線仍創造出開播熱度高峰！她與陳偉霆演夫妻，從相戀、結婚到決裂戲，最後仍要上演「追妻火葬場」讓觀眾實在追起來好過癮！堪稱十月最強劇！劇集已經邁向大結局全劇播畢，可以放心追起來。

2025年10月Yahoo戲劇影集排行榜Top1《許我耀眼》大數據

可以看到2025年10月Yahoo戲劇影集排行榜《許我耀眼》大數據中，身為Top1的《許我耀眼》擁有非常熱情的女性觀眾族群！ 83％ 女觀眾蓋章認證趙露絲有觀眾緣，可喜可賀！

《回魂計》（Netflix提供）

Top 2、回魂計

👀線上看：Netflix

Netflix原創華語影集《回魂計》以一場發生在虛構城市「班佧」的詐騙綁架案事件為背景，金馬影后舒淇和李心潔原為平凡的「媽媽之友」，卻因仇恨而結盟，為女兒所遭受的苦難展開復仇！復仇過程中充斥著欺騙與操控的危險，她們不僅要面對各自內心的陰影，還必須做出撕裂人心的抉擇：她們將兇手張士凱（傅孟柏飾）復活、施以酷刑，甚至勒索兇手的母親索取贖金。然而，無論對兇手施加多少痛苦，憤怒始終無法平息！

2025年10月Yahoo戲劇影集排行榜Top2《回魂計》大數據

從2025年10月Yahoo的《回魂計》大數據來看，除了開播當周創造出收視高峰之外，至今劇集依然有固定搜尋熱度，加上持續霸榜在 Netflix 中，而且相關搜尋關鍵字也出現「結局什麼意思」表示觀眾會想要思考故事內容、不是追完就算了！還有關鍵字「第二季」顯示出該劇有被期待！另，追劇人口裡頭，觀眾男女比為1:3是非常健康的性別平衡體質，這讓《回魂計2》的回歸，令人充滿期待！

潤娥與李彩玟首次合作《暴君的廚師》即碰撞出新鮮火花。（Netflix提供）

Top 3、暴君的廚師

👀線上看：Netflix

《暴君的廚師》描述「巴黎米其林三星餐廳主廚」赴法參加比賽奪冠，卻在飛機上閱讀「望雲錄」而穿越到古代、還要做飯給朝鮮「暴君」吃！兩人從互相槓上、到最後漸漸長出愛苗的過程好好看！雖然結局完全改掉歷史又腦洞大開，但是沒關係，潤娥好美好會煮，暴君「李彩玟」六塊肌好養眼也好純情，讓觀眾看了開心最重要！

《一笑隨歌》

Top 4、一笑隨歌

👀線上看：愛奇藝

有李沁、陳哲遠主演的《一笑隨歌》講述平陵一戰錦繡國敗軍之際，紅衣女射手付一笑驚天一箭射中夙砂大皇子鳳隨歌，扭轉了戰局勝敗。但付一笑卻在平陵一戰後不久，意外墜崖，記憶全失！後來，付一笑與鳳隨歌只能在風波中緊緊攜手，共同破除黑暗陰謀，擊碎命運枷鎖！

Top 5、入青雲

👀線上看：Netflix、Hami Video

盧昱曉在陸劇《入青雲》中飾演冷酷女戰神「明意」，她為調查身中劇毒的真相，而隱藏真實身分，化身舞姬、接近極星淵鬥者「紀伯宰」（侯明昊飾）。因在合虛六境的「青雲大會」上，極星淵罪囚出身的紀伯宰一舉擊敗堯光山太子，卻未曾想這位勁敵實為女扮男裝的明意。二人身披「馬甲」互相試探、鬥智鬥愛，在一系列燃爽交鋒與情感拉扯中，逐漸觸及背後更大的陰謀與身世之謎！

龔俊新劇《暗河傳》熱播中

Top 6、暗河傳

👀線上看：Netflix、Youku國際版

龔俊以他主演的全新陸劇《暗河傳》證明自己依然是男一！該劇融合歷史、愛情與懸疑元素，有歷史背景也有虛構情節，是龔俊的全新挑戰！他飾演一位經歷過戰爭和家族變故的男子，外表的俊朗、內心複雜。在波濤洶湧的江湖中謀求一線生機！劇情部分，因穿插大量的謎團和陰謀，隨著男主角和女主角的深入調查逐步揭開！

韓孝周在日劇《浪漫匿名者》展現流利日文。（圖／NETFLIX提供）

Top 7、浪漫匿名者

👀線上看：Netflix

喜歡清流愛情劇的追劇咖們，歡迎一起上車談一場高品質戀愛！這齣日韓合拍浪漫喜劇《浪漫匿名者》集結了日韓亞洲一流演員：小栗旬飾演「不能與人接觸」的壯亮，韓孝周則飾演「不能與人對視」的荷娜，兩人因都熱愛巧克力而產生了交集。赤西仁飾演酒吧老闆及花娜的愛慕對象「寬」，中村友理飾演治療師「艾琳」(Irene)，這群明星演員所帶來全新愛情組合的火花，看過的都稱讚！

餘生有涯

Top 8、餘生有涯

👀線上看：WeTV

黑馬路劇《餘生有涯》由《慶餘年》毛曉彤、張彬彬主演，兩人創造出的收視熱度令人驚喜！兩人飾演葉思北與秦南夫妻檔，夫妻檔婚姻出現危機來自於老公看不慣老婆個性太軟易受欺負。不料，妻子葉思北在公司被性侵，丈夫後決定守護在她旁，兩夫妻一起面對創傷，張彬彬霸氣護妻情節備受好評！

李俊昊新作《颱風商社》（圖／Netflix提供）

Top 9、颱風商社

👀線上看：Netflix

新開播的韓劇《颱風商社》以1997 年金融危機期間作為故事時代背景，一個無憂無慮的兒子繼承了父親式微的事業，他從輕狂少年逐漸成長為新手老闆，學習當一個大人。本劇由曾執導《三流之路》、《今生也請多指教》李那庭導演執導。這一家人雖然遭遇IMF破產危機，但也迎難而上、正面突圍，將中小企業的「颱風商社」在金融風暴中撐過去。

韓劇《善良的女人夫世彌》

Top 10、善良的女人夫世彌

👀線上看：愛奇藝

「善良」可以當作是武器嗎？可以！全余贇在《善良的女人夫世彌》中飾演貧窮、土湯匙出身的保鏢，她與一位時日無多的財閥契約結婚、並以假名「夫世彌」偽裝成一個與自己完全相反的女人，執行為期3個月的任務。過程中她開始與覬覦巨額遺產的敵人鬥爭，並一邊保護自己性命不死！

