2025年12月外匯存底再破6千億美元 規模全球第四

台灣央行今天(6日)公布2025年12月底外匯存底衝上6,025.53億美元，月增27億多美元，創歷史次高紀錄，規模為全球第四。

台灣央行6日公布2025年截至12月底，我國外匯存底達6,025.53億美元，月增27.62億美元，創歷史次高，規模僅次於中、日、瑞士，在全球排名第四大。

央行說明，此次增加主因除了與外匯存底投資運用收益有關，更受到12月多個主要貨幣對美元匯率走升影響所致。央行外匯局局長蔡烱民說：『(原音)很多貨幣升值的幅度略大是影響比較多，美元指數在12月是下跌1.14%，歐元上漲1.36%，英鎊上漲1.68%，加幣上漲2.44%，澳幣上漲2.48%，日圓貶值0.15%，人民幣升值1.27%；除了日圓是小貶0.15%以外，其他的貨幣都是升值的。至於我們新台幣的部分，是小貶0.26%。』

央行指出，去年12月外資淨匯出約36億美元，主要是年底出口商需要新台幣資金，但同時還有投信匯回ETF資金，兩者相互抵銷，使得12月央行進場調節金額有限，因此，該月外匯存底變動仍受匯率影響為主。

央行也公布2025年第三季匯率干預資料指出，去年第三季央行淨買匯達12.87億美元。

另外，壽險會計新制今年上路，各界關注壽險業資金可能擴大持有美元，進而影響新台幣匯率走貶。不過，蔡烱民表示，以往業者有兩種避險方式，包括傳統換匯換利交易(SWAP)、本金交割遠期(NDF)避險。

蔡烱民表示，新制上路後，業者若決定SWAP避險部位屆期後不再持有，必須購買美元交割給銀行，這將推升對美元的需求，而此事對匯市會有多大影響力，得觀察未來業者們實際降低SWAP避險部位的程度，且要購買美元前需先向央行申請，央行將視情況要求業者分散進行；至於NDF則因在海外交易，就算業者要降低NDF避險部位，對國內即期市場也不會有影響。

蔡烱民強調，今年以來，外資進出對匯市的影響力高於壽險業資金，因此評估壽險會計新制對匯市影響仍在可控範圍。