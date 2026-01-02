2025年12月PMI續揚 中經院：AI供應鏈進入雙引擎時代

中華經濟研究院今天(2日)公布2025年12月經季調後的台灣製造業採購經理人指數(PMI)續揚3.9個百分點至55.3%，不但連續3個月擴張，更是2024年6月以來最快擴張速度。中經院分析，2025年底新一代AI運算產品進入量產出貨階段，以及雲端業者AI客製化晶片需求暢旺，推動台灣AI供應鏈進入雙引擎時代，尤其製造業未來6個月展望指數來到51％，為對等關稅措施公布以來首次呈現樂觀。

中經院表示，2025年12月製造業PMI擴張速度加快，主因為領先指標新增訂單與生產指數擴張速度大幅加快；若從產業別來看，六大產業中權重占比最高的電子暨光學產業，正是推升製造業新增訂單與生產擴張加快的主要動力來源。

中經院說明，新一代AI運算產品進入量產出貨階段，以及雲端業者AI客製化晶片需求躍升，推升台灣高階晶圓、載板、封裝、電源與記憶體等需求，再加上傳統記憶體缺貨漲價潮，客戶為管控成本加速整機產品出貨，連帶推升相關電子零組件需求，致使未完成訂單指數中斷連續6個月緊縮轉為擴張，指數躍升11個百分點至57.8%，為2022年4月以來最快擴張速度。

值得注意的是，關鍵零組件交期與價格攀升速度顯著，電子暨光學產業供應商交貨時間已攀升至2022年6月以來最快上升速度(61.8%)，原物料價格指數亦攀升至2022年5月以來最快上升速度(72.1%)。

整體而言，中經院認為，電子暨光學產業今年訂單透明度大幅改善，原物料價格與交期顯著攀升，是此次六大產業中唯一未來展望呈現樂觀者，也是推動台灣製造業未來六個月展望指數轉為擴張的主因。而個別產業依其產品特性與終端市場需求變化，訂單表現仍舊分歧，展望2026年，關鍵物料的交期、價格與穩定將攸關生產力道的持續性。

至於非製造業採購經理人指數(NMI)，中經院表示，2025年12月未經季調的NMI，雖回跌1.2個百分點，但指數仍有54.6%，為連續10個月擴張。

中經院分析，2025年最後一個月，非製造業景氣多為內需季節性或受基期因素驅動。不過，部分券商對金融市場展望轉為持平，並憂心2026年金融市場波動；另外，製造業的電子暨光學產業對2026年展望轉為樂觀，目前雖未直接反映在非製造業者的訂單服務需求上，但部分產業如運輸倉儲業與資訊暨通訊傳播業，已因此對2026年商業活動與訂單表現有所期待，後續仍要觀察國際經濟走勢、金融市場波動與製造業復甦力道。(編輯：宋皖媛)