2025年12月Yahoo戲劇影集排行榜Top10！台劇爆發Netflix《如果我不曾見過太陽》愛奇藝《人浮於愛》《監所男子》都上榜！Disney+《操控遊戲》太精彩

【Yahoo電影戲劇編輯部】2025年底12月追劇排行榜為大家盤點最後一波好劇清單：池昌旭《操控遊戲》在Disney+是年度必看韓劇；台劇有《如果我不曾見過太陽》、《人浮於愛》和《監所男子》各種拍攝創意，是以前沒看過的優質作品！金裕貞、金永大主演的HBO韓劇《親愛的X》也上榜；還有陳妍希、周柯宇主演的陸劇《狙擊蝴蝶》也超有戀愛感。用 2025 年終好劇來為 2026 暖身，大家今年也要一起當個稱職的追劇咖！

《如果我不曾見過太陽》曾敬驊、柯佳嬿。（圖／Netflix提供）

Top 1、《如果我不曾見過太陽》

👀線上看：Netflix

Netflix 2025 年壓軸推出的台灣懸疑劇《如果我不曾見過太陽》全部共二部曲，該劇由《想見你》團隊製作：一部曲聚焦在曾敬驊所飾演的主角李壬曜家庭創傷與仇恨的開端，在記憶與秘密逐步揭發後，二部曲就是要看他如何殺紅了眼來復仇！而一部曲結局出現的柯佳嬿所飾演的謎樣角色「夏天晴」進場之後，讓 《如果我不曾見過太陽：二部曲》又瘋狂又催淚，歲末年初帶你衝上情緒雲霄飛車的台劇，就是這一齣！

《狙擊蝴蝶》

Top2、《狙擊蝴蝶》

👀線上看：WeTV、Netflix

陳妍希、周柯宇主演的陸劇《狙擊蝴蝶》全 30 集，由《想見你》台灣導演黃天仁執導，劇情描述陳妍希飾演的大姊姊與鮮肉男星周柯宇的多年養成姊弟戀，養眼又好看。只要你一開追、就能在第三集看到吻戲，進度超快！第5集更有火辣酒醉熱吻，「超慾吻戲」實在太吸睛！全劇以雙線敘事，不斷跳換在2016年與2024年之間，娓娓道出兩人之間從互稱姐弟的關係，慢慢僅展到「戀人未滿」的心動愛情劇，每年不看一兩部這種充滿粉紅泡泡的愛情劇，就太對不起自己！

成毅主演《長安二十四計》熱度高

Top3、《長安二十四計》

👀線上看：Netflix、優酷

成毅主演的古裝權謀復仇劇《長安二十四計》全28集，將華麗的盛唐當作故事背景，成毅飾演男主角「謝淮安」背負著滅門冤案，比照《藏海傳》的肖戰一樣沈潛成為智謀人士，只為復仇！劇集一開播就引爆話題，觀眾追著追著，好看是好看但後遺症就是會懷疑每個角色都有心眼。但也因而讓男神在 2025 年有留下代表作！而且成毅在《長安二十四計》不打愛情線，依然收服所有觀眾才厲害！

認罪之罪

Top4、《認罪之罪》

👀線上看：Netflix

全道嬿、金高銀和朴海秀主演的懸疑驚悚韓劇《認罪之罪》故事發展令人意料不到，充滿創意和批判，故事描述全道嬿飾演一名遭控弒夫的人妻「允秀」，一天在獄中，她被金高銀所飾演的神祕陌生人找上，陌生人「牟恩」被稱爲魔女，而魔女願意代替人妻去自首，條件是她得動手殺人！隨著故事進產，兩人的諸多秘密也不斷展開，原來這個世界跟大家想的都不一樣！

《模範計程車3》收視創佳績。（圖／friDay影音提供）

Top5、《模範計程車3》

👀線上看：friDay影音

「彩虹運輸」強勢回歸！觀影爽度再加倍、李帝勳副線「傻瓜道奇」將可愛現身！還有黃金級客串：演員竹中直人、張娜拉都來力挺！此韓劇系列改編自同名網路漫畫，是一部由蒙上神祕面紗的地下秘密計程車公司「彩虹運輸」和計程車司機金道奇（李帝勳飾）代替冤枉的受害者完成復仇任務的「代理滿足」爽片，有李帝勳就必須支持起來，何況系列品質掛保證，不追可惜。

金裕貞在《親愛的X》首度挑戰黑化演技

Top6、《親愛的X》

👀線上看：HBO Max獨家

HBO Max 在亞太支援地區上線的全新獨家原創影集《親愛的X》來自TVING、全12集，這齣浪漫驚悚影集是改編自人氣獲獎NAVER Webtoon同名漫畫，原著由Van Zi-un創作。由金裕貞飾演一位隱藏自己創傷史的成功女演員，她透過心理操縱與欺騙、登上事業巔峰，而戀愛對相是由金永大所飾演，他會不惜一切代價地保護她！這種用性命互相綁定的戀愛關係實在太濃烈，一播出就造成觀眾熱搜和狂追，只因為追起來實在太帶感！

池昌旭主演《操控遊戲》開播以來熱度不斷。（圖／Disney+提供）

Top7、《操控遊戲》

👀線上看：Disney+

Disney+的池昌旭靠新戲《操控遊戲》自證演技！他在劇中的角色是一位充滿謀略且冷靜的受迫害者，面對一連串高壓的局勢，池昌旭成功呈現了角色的智慧與緊張感，演技堪稱穩定。劇情具有一定的懸疑感，並帶有心理戰和道德選擇難關，尤其逐步進入劇尾高潮階段，各種衝撞檯面化、很能抓住大家的注意力！

韓劇《一吻爆炸》在串流平台表現亮眼。（圖／NETFLIX提供）

Top8、《一吻爆炸》

👀線上看：Netflix

安恩真飾演單身女子aka萬年求職女「高多琳」，因以「已婚媽媽」身份應徵上嬰兒用品公司，卻沒想到踏入職場就撞見她在濟州島豔遇的「白馬王子」孔志赫（張基龍飾）！ 對方從多金帥哥變成「冷酷上司」，兩人共事過程中培養出革命情感也醖釀出真感情，順便就把韓國浪漫喜劇各種經典橋段都演一遍！在每一個巧妙的轉折與情感碰撞之中，將能為觀眾帶來高純度戀愛感！

《人浮於愛》楊祐寧（右）與簡嫚書是對愛情長跑的情侶兼事業夥伴。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

Top9、《人浮於愛》

👀線上看：愛奇藝、公視＋、MyVideo、Netflix

《人浮於愛》由徐輔軍執導，楊祐寧、宋芸樺、邵雨薇、簡嫚書、范少勳等演員主演，改編自侯文詠的同名小說《人浮於愛》，但是影集故事已經再度被改寫，已經跟小說不一樣。然而全劇依然是聚焦在都會男女的情愛與欲望心境描述，一開始的大尺度激情劇情是招攬觀眾的話題，後來則進入到兩性之間的深度對話和感情糾纏之中，幾個紅男綠女突破道德遊走在禁忌邊緣的人性，掀起網路觀眾的各種討論！

劉以豪（左）在《監所男子囚生記》有很多互動，有緊張也有溫馨的一面。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

Top10、《監所男子囚生記》

👀線上看：愛奇藝

愛奇藝原創台劇《監所男子囚生記》簡直男團「F6」！演出陣容有監製楊祐寧、劉以豪、陳澤耀、張軒睿、邱以太和施名帥，豪華陣容一次排開就非常欠看！劇情描述陳澤耀因家裡欠債被迫在監所任職當臥底，擔任小獄卒的他，最大的任務就是照顧好獄中老大「吉娃娃」（楊祐寧飾），想不到一開局就是和劉以豪誤打誤撞共跳浪漫雙人舞！監獄日常被男神們詮釋起來實在太high，每個角色都是他人生中的主角，整部《監所男子囚生記》追完，就能得到滿滿的各路兄弟人生故事！

※本「Yahoo戲劇影集排行榜12月Top 10」數據來自Yahoo搜尋2025/11/22 ~ 2025/12/21熱搜大數據 、讀者社群網路討論聲量與專業追劇咖加權分數所得出之結果。

