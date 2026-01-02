2025年12月Yahoo戲劇影集排行榜Top10！台劇爆發Netflix《如果我不曾見過太陽》愛奇藝《人浮於愛》《監所男子》都上榜！Disney+《操控遊戲》太精彩
【Yahoo電影戲劇編輯部】2025年底12月追劇排行榜為大家盤點最後一波好劇清單：池昌旭《操控遊戲》在Disney+是年度必看韓劇；台劇有《如果我不曾見過太陽》、《人浮於愛》和《監所男子》各種拍攝創意，是以前沒看過的優質作品！金裕貞、金永大主演的HBO韓劇《親愛的X》也上榜；還有陳妍希、周柯宇主演的陸劇《狙擊蝴蝶》也超有戀愛感。用 2025 年終好劇來為 2026 暖身，大家今年也要一起當個稱職的追劇咖！
Top 1、《如果我不曾見過太陽》
👀線上看：Netflix
Netflix 2025 年壓軸推出的台灣懸疑劇《如果我不曾見過太陽》全部共二部曲，該劇由《想見你》團隊製作：一部曲聚焦在曾敬驊所飾演的主角李壬曜家庭創傷與仇恨的開端，在記憶與秘密逐步揭發後，二部曲就是要看他如何殺紅了眼來復仇！而一部曲結局出現的柯佳嬿所飾演的謎樣角色「夏天晴」進場之後，讓 《如果我不曾見過太陽：二部曲》又瘋狂又催淚，歲末年初帶你衝上情緒雲霄飛車的台劇，就是這一齣！
👉延伸閱讀》2025IMDb高分台劇推薦！《如果我不曾見過太陽》榜上有名！
Top2、《狙擊蝴蝶》
👀線上看：WeTV、Netflix
陳妍希、周柯宇主演的陸劇《狙擊蝴蝶》全 30 集，由《想見你》台灣導演黃天仁執導，劇情描述陳妍希飾演的大姊姊與鮮肉男星周柯宇的多年養成姊弟戀，養眼又好看。只要你一開追、就能在第三集看到吻戲，進度超快！第5集更有火辣酒醉熱吻，「超慾吻戲」實在太吸睛！全劇以雙線敘事，不斷跳換在2016年與2024年之間，娓娓道出兩人之間從互稱姐弟的關係，慢慢僅展到「戀人未滿」的心動愛情劇，每年不看一兩部這種充滿粉紅泡泡的愛情劇，就太對不起自己！
👉延伸閱讀》Netflix《狙擊蝴蝶》爆紅5大原因：陳妍希&周柯宇劇裡甜到戲外
Top3、《長安二十四計》
👀線上看：Netflix、優酷
成毅主演的古裝權謀復仇劇《長安二十四計》全28集，將華麗的盛唐當作故事背景，成毅飾演男主角「謝淮安」背負著滅門冤案，比照《藏海傳》的肖戰一樣沈潛成為智謀人士，只為復仇！劇集一開播就引爆話題，觀眾追著追著，好看是好看但後遺症就是會懷疑每個角色都有心眼。但也因而讓男神在 2025 年有留下代表作！而且成毅在《長安二十四計》不打愛情線，依然收服所有觀眾才厲害！
👉延伸閱讀》《長安二十四計》分集劇情：成毅算盡人心！防不住一粒微塵偏移！
Top4、《認罪之罪》
👀線上看：Netflix
全道嬿、金高銀和朴海秀主演的懸疑驚悚韓劇《認罪之罪》故事發展令人意料不到，充滿創意和批判，故事描述全道嬿飾演一名遭控弒夫的人妻「允秀」，一天在獄中，她被金高銀所飾演的神祕陌生人找上，陌生人「牟恩」被稱爲魔女，而魔女願意代替人妻去自首，條件是她得動手殺人！隨著故事進產，兩人的諸多秘密也不斷展開，原來這個世界跟大家想的都不一樣！
👉延伸閱讀》金高銀新劇《認罪之罪》好看嗎？與全道嬿飆戲5大看點
Top5、《模範計程車3》
👀線上看：friDay影音
「彩虹運輸」強勢回歸！觀影爽度再加倍、李帝勳副線「傻瓜道奇」將可愛現身！還有黃金級客串：演員竹中直人、張娜拉都來力挺！此韓劇系列改編自同名網路漫畫，是一部由蒙上神祕面紗的地下秘密計程車公司「彩虹運輸」和計程車司機金道奇（李帝勳飾）代替冤枉的受害者完成復仇任務的「代理滿足」爽片，有李帝勳就必須支持起來，何況系列品質掛保證，不追可惜。
👉延伸閱讀》《模範計程車3》李帝勳化身「甜妹」登台跳女團舞！
Top6、《親愛的X》
👀線上看：HBO Max獨家
HBO Max 在亞太支援地區上線的全新獨家原創影集《親愛的X》來自TVING、全12集，這齣浪漫驚悚影集是改編自人氣獲獎NAVER Webtoon同名漫畫，原著由Van Zi-un創作。由金裕貞飾演一位隱藏自己創傷史的成功女演員，她透過心理操縱與欺騙、登上事業巔峰，而戀愛對相是由金永大所飾演，他會不惜一切代價地保護她！這種用性命互相綁定的戀愛關係實在太濃烈，一播出就造成觀眾熱搜和狂追，只因為追起來實在太帶感！
👉延伸閱讀》【12月話題韓劇TOP 10】《親愛的X》上榜！
Top7、《操控遊戲》
👀線上看：Disney+
Disney+的池昌旭靠新戲《操控遊戲》自證演技！他在劇中的角色是一位充滿謀略且冷靜的受迫害者，面對一連串高壓的局勢，池昌旭成功呈現了角色的智慧與緊張感，演技堪稱穩定。劇情具有一定的懸疑感，並帶有心理戰和道德選擇難關，尤其逐步進入劇尾高潮階段，各種衝撞檯面化、很能抓住大家的注意力！
👉延伸閱讀》《操控遊戲》結局：都敬秀演技超瘋、池昌旭動作戲太好看！最後一幕暗示「第二季」？
Top8、《一吻爆炸》
👀線上看：Netflix
安恩真飾演單身女子aka萬年求職女「高多琳」，因以「已婚媽媽」身份應徵上嬰兒用品公司，卻沒想到踏入職場就撞見她在濟州島豔遇的「白馬王子」孔志赫（張基龍飾）！ 對方從多金帥哥變成「冷酷上司」，兩人共事過程中培養出革命情感也醖釀出真感情，順便就把韓國浪漫喜劇各種經典橋段都演一遍！在每一個巧妙的轉折與情感碰撞之中，將能為觀眾帶來高純度戀愛感！
👉延伸閱讀》雷／Netflix《一吻爆炸》張基龍X安恩真大結局！第14集6.9%高收視完美收官！
Top9、《人浮於愛》
👀線上看：愛奇藝、公視＋、MyVideo、Netflix
《人浮於愛》由徐輔軍執導，楊祐寧、宋芸樺、邵雨薇、簡嫚書、范少勳等演員主演，改編自侯文詠的同名小說《人浮於愛》，但是影集故事已經再度被改寫，已經跟小說不一樣。然而全劇依然是聚焦在都會男女的情愛與欲望心境描述，一開始的大尺度激情劇情是招攬觀眾的話題，後來則進入到兩性之間的深度對話和感情糾纏之中，幾個紅男綠女突破道德遊走在禁忌邊緣的人性，掀起網路觀眾的各種討論！
👉延伸閱讀》《人浮於愛》曝邵雨薇黑暗童年！17歲少女現身對質
Top10、《監所男子囚生記》
👀線上看：愛奇藝
愛奇藝原創台劇《監所男子囚生記》簡直男團「F6」！演出陣容有監製楊祐寧、劉以豪、陳澤耀、張軒睿、邱以太和施名帥，豪華陣容一次排開就非常欠看！劇情描述陳澤耀因家裡欠債被迫在監所任職當臥底，擔任小獄卒的他，最大的任務就是照顧好獄中老大「吉娃娃」（楊祐寧飾），想不到一開局就是和劉以豪誤打誤撞共跳浪漫雙人舞！監獄日常被男神們詮釋起來實在太high，每個角色都是他人生中的主角，整部《監所男子囚生記》追完，就能得到滿滿的各路兄弟人生故事！
👉延伸閱讀》《監所男子囚生記》又邪又可愛！
👉快上Yahoo搜尋「戲劇影集排行榜 」看更多
[延伸閱讀]
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 5 小時前 ・ 7
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 515
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 565
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 16
羽絨外套裡「這樣穿」才最保暖！專家實測證實 一票人驚：一直都穿錯
天氣一冷，許多人穿上羽絨外套時，會直覺在裡面加一件厚毛衣，認為「穿越厚越保暖」。不過，古賀由紀夫（東京服飾専門学校）分享實測結果卻顯示，羽絨外套裡面穿得太厚，反而可能沒那麼暖。 薄襯衫 vs 厚毛衣，誰比較暖？ 在室溫僅10℃的環境中，研究人員讓受試者分別在羽絨外套內，穿上「薄襯衫」與「厚毛衣」，維持 30 分鐘後，再用熱成像儀觀察體表溫度變化。結果發現：外面同樣是羽絨外套，裡面穿薄襯衫的人，身體溫度反而更高。即使更換不同受試者，結果依然一致。 為什麼「穿薄」反而比較保暖？ 關鍵在於羽絨外套真正的保暖原理。羽絨外套並不是靠「衣服本身發熱」，而是利用羽毛結構形成大量的空氣層。這些空氣層會被身體散發的熱能加溫，並被包覆在外套中，達到保溫效果。 當內搭過於厚重時，體溫反而不容易傳導到羽絨形成的空氣層，使羽絨升溫效率下降；相反地，薄且貼身的內搭，能讓體溫更直接傳遞到羽絨，空氣層更快被加熱，整體保暖效果自然更好。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·發熱衣穿多久該汰換？專家解答「關鍵時機」 這1點也會影響保暖度 ·90%的人都圍錯！專家實測證實「圍巾這1種圍法」常春月刊 ・ 11 小時前 ・ 3
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 10 小時前 ・ 8
MLB》曾埋怨「浪費時間」！道奇主帥揭柯蕭、大谷破冰內幕
洛杉磯道奇隊兩大球星大谷翔平與柯蕭（Clayton Kershaw）之間的深厚情誼，近期成為熱議焦點。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在東京電視台元旦播出的特別節目中，感性揭露這段從「誤解」走向「英雄惜英雄」的動人歷程，也為剛於2025賽季後引退的柯蕭，與接下道奇大旗的大谷翔平，留下完美的世代交替。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 124
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 7 小時前 ・ 497
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 74
還會更冷！氣象署揭全台最低溫在「這2地」 明日恐怕只剩10度
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導全台冷颼颼！中央氣象署上午表示，受到強烈大陸冷氣團影響，時間越晚氣溫恐怕會越低。氣象署預報員林定宜指出，今（2）日下半天時，基隆北海岸及大台北山區有些降雨，但從晚間到明（3）日，天氣將轉乾。氣溫方面，明日清晨中部以北、東北部會下滑到10度左右，南部12度，花東地區13、14度，中南部地區的日夜溫差大；另外，高雄以北、宜蘭、花蓮附近恐怕會出現黃燈以上的低溫燈號，民眾務必特別注意。民視 ・ 4 小時前 ・ 1
《中華一番》主角掛了連作者都沒料到？坦言曾向AI問「怎麼辦」，網友狂出復活梗
誕生出不少迷因的動漫作品《中華一番！》（中華小廚師、小當家）作者小川悅司在 12 月 31 日回顧了 2025 年的狀況，除了向讀者們送上新年祝福之外，也表示「在連載開始滿 30 週年的 2025 年，沒想到主角竟然會死亡」，甚至透露自己跑去問了 AI 接下來的劇情該怎麼走，不過他本人並不太滿意，最後則是打算用別的方式繼續推進故事。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 8 小時前 ・ 4
停砍公教年金戰鼓響？嘆退休族迎「沉痛存款簿」 反年改大將拋反制第一招
立法院2025年朝野衝突不斷，其中針對軍公教年金改革上路多年，行政院趕在跨年前，針對攸關停砍公教年金、且已在立法院三讀通過的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，爭議恐在新年持續延燒。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（2）日在臉書感嘆，2026年元旦新年的第一道曙光，......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 59
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 146
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 189
台東跨年獲好評網求重播！縣長饒慶鈴回應
2025全台各地舉辦跨年晚會，一起迎接2026新的一年；其中台東場的卡司強大，總導演天后張惠妹攜手A-Lin嗨翻現場，許多網友事後才知台東跨年如此精采，希望能重新上架影片，但縣長饒慶鈴和主辦單位皆表示，受限於版權，僅有直播當下可看。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 3
賴清德元旦大發飆 怒嗆彈劾浪費時間
國民黨團、民眾黨團日前在立法院提案彈劾總統賴清德，並邀請總統1月21至立法院說明。對此，賴清德今（1日）怒嗆，他上任總統後不貪不取，沒有任何違法，這時候立法院在野黨不審預算而提出彈劾目的何在？他還強調「你（在野黨）明知道你沒有三分之二的多數你還要提案，浪費時間」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1046
203萬人開心！0050配息調升至1元 1/22除息
203萬人注意！元大台灣50（0050)今（2）日公布配息，每受益權單位擬配發1元，以收盤價66.95元換算，單季配息率為1.49%。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前 ・ 11
台版「戰斧」現身！雄二E巡弋飛彈罕曝光 國際智庫：老共根本不敢打
中共日前結束圍台軍演，兩岸軍事對峙態勢轉向檯面下的戰力博弈。三立政論《新台派上線》揭露，國軍近日疑似「半刻意」釋出多組海鋒大隊武器畫面，其中最引發外國軍事迷與智庫關注的，便是號稱能打到北京、射程達1000公里的神祕武器「雄二E」巡弋飛彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 243
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 12