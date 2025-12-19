2025年23.5°冬季阿里山狀元茶競賽頒獎

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】由23.5°阿里山茶產業運銷合作社主辦2025 年冬季阿里山狀元茶競賽，今19日在 2025高山茶都嘉義縣中埔殼倉農創園區舉行頒獎典禮，嘉義縣副縣長劉培東、番路鄉鄉長蕭博勝、嘉義市前副市長李錫津等到場向得奬茶農祝賀並頒獎，今年得獎者有頭等獎和成茶葉吳國欽、祥園茗茶有限公司盧瑞祥、聰田製茶廠林炳煌、 幼林製茶廠林備奪得，五星獎得主有現代茶葉李少夫等6人奪得。 另外也由嘉義市前副市長李錫津頒獎給兩岸茶王擂台賽勇奪「茶王獎」的陳建宏。

阿里山狀元茶競賽以茶樣之外觀、水色、香氣及滋味進行評審。為確保品質，比賽採實名制參賽，茶樣均經過農藥檢測及產地鑑別，全數符合標準。

競賽參賽點數共 55 件，淘汰點數 18 件，淘汰率為 32.7%，本年度淘汰茶樣常見缺點為香氣悶雜，滋味菁淡或帶苦澀、部分茶樣水色偏黃，少部分出現火高等情況，可能與發酵不當產生菁、雜、澀等缺點，以及再乾溫度過高產生高火味等因素有關。

本次入圍茶樣分為頭等獎 5 名、五星獎 12 名、 三星獎 20 名，頭等獎茶外觀墨綠勻整、水色蜜綠清澈明亮、香氣鮮爽純淨帶有清雅花香，茶湯滋味鮮甜滑潤，口感細緻富活性。

評審表示本年度夏秋季茶區降雨偏多，茶園土壤肥力容易流失，部分茶園排水功能不佳也可能造成茶樹根系受傷，將影響養分吸收。

本年度冬茶採摘期間，天氣多為晴朗，有利於日光萎凋及發酵程度控制，對製茶有正面助益，本次進入複審之茶樣皆符合冬季優良茶標準，同一等級間無巨大差異。

理事主席林育丞指出，近年茶區受降雨異常影響甚大，茶農針對茶園水分及肥培管理措施需要更加費心，製茶時也要更注重細節，視茶菁生長狀況及水分含量調整製程，將不良氣候造成的影響降至最低。

圖：由23.5°阿里山茶產業運銷合作社主辦2025 年冬季阿里山狀元茶競賽，今19日在 2025高山茶都嘉義縣中埔殼倉農創園區舉行頒獎。（記者吳瑞興攝）