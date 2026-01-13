2025年95艘次郵輪泊高雄港 創造逾7億元經濟效益

（中央社記者林巧璉高雄13日電）高雄港旅運中心112年啟用至今，吸引包括麗星郵輪、歌詩達莎倫娜號、MSC榮耀號等國際郵輪相繼展開母港啟航。根據統計，去年共有95艘次郵輪停靠高雄港，創造逾7億元經濟效益。

根據高雄港務公司統計，民國113年停靠高雄港的國際郵輪共59艘次，旅客約9.09萬人次，以每人平均消費新台幣5000元計算，約帶來4.5億元經濟效益。

114年統計至12月22日止，共有95艘次郵輪停靠高雄港，其中母港航次42艘次、掛靠航次53艘次；旅客數初估母港約7.04萬人次、掛靠約7.04萬人次，創造逾7億元經濟效益。

廣告 廣告

港務公司表示，根據統計無論艘次或旅客量，皆逐年持續回升，整體水準已恢復於疫情前的表現。

港務公司說明，目前以高雄為母港的郵輪航線，仍以日本航線為主；歌詩達郵輪自2023年起即持續以「歌詩達莎倫娜號」規劃高雄母港航線，今年除歌詩達莎倫娜號外，亞洲載客量最大的「MSC榮耀號」（MSC Bellissima）也以高雄為母港，顯示國際郵輪公司對高雄旅運條件與市場表現深具信心。

國際大型郵輪相繼以高雄港為母港，郵輪公司MSC地中海郵輪旗下亞洲旗艦「MSC榮耀號」今年1月在高雄首航記者會上宣布，總噸位逾17.2萬噸的MSC榮耀號大型郵輪將以高雄為母港，預計今年3月8日迎來首次自高雄港啟航。這將是目前為止造訪高雄港最大型的國際郵輪。

郵輪商機日益蓬勃，隨旅運中心啟用，高雄民眾搭乘郵輪便利度提升，不少人選擇搭郵輪旅遊。麗星郵輪透過新聞稿表示，為了吸引台灣旅客青睞，從郵輪上的餐點、表演都做足功課，船上有台式、日式、泰式、頂級牛排、自助餐式餐點；表演也融入民歌表演，讓民眾如同在郵輪聽演唱會。

麗星郵輪表示，去年12月邀請民歌歌手于台煙陪伴旅客度過耶誕節，今年首航邀請歌手沈文程和旅客迎接2026年。

沈文程表示，這是他生平第2次在郵輪上表演，但第1次只是在岸邊，這次卻是一起出遊和表演，「在劇院表演時，身體還會不自覺地搖來搖去，滿有趣的。」

為了方便全台旅客到高雄搭郵輪，高雄市政府也攜手高鐵公司及麗星夢郵輪，推出「高鐵郵輪假期」專案。遊客若購買從高雄出發的麗星郵輪探索星號航程，並加購高鐵假期，觀光局將補助每人500元；另加碼贈送100元商圈夜市券及高雄交通卡MeNGo卡24小時觀光套票。（編輯：黃名璽）1150113