2025年Bye！《民視新聞網》回顧台灣「驚心動魄」十大事件
即時中心／林韋慈報導
2025年來到最後一天！《民視新聞網》和您一起回顧今年台灣社會走過的大小事，迎接2026年。今年，我們一起走過許多風風雨雨，台灣社會歷經了不少波動，從年初的藝人大S離世震驚全台，再到台中新光三越氣爆、三峽高齡駕駛暴衝學校路口，以及花蓮馬太鞍堰塞湖溢流事件、非洲豬瘟破口，我們歷經了憲法法庭停擺，又再看見重啟曙光，一起度過了新的國定假日，更目睹年底的隨機砍人案；以下您為整理2025年台灣十大事件。
1.大S日本東京過世
今年2月，藝人大S（徐熙媛）在日本驚傳罹患流感併發肺炎過世，享年48歲，震驚台灣社會。大S演、歌、綜藝三棲，並且在亞洲享有高知名度，代表作包括《流星花園》及《娛樂百分百》。當過世消息確認時，許多人不敢置信，也引發大眾對感冒防護以及在海外醫療問題的重視。
大S節目側拍。（圖／截自大Ｓ臉書）
2.台中新光三越氣爆案
台中新光三越為台中知名百貨公司，並且是全台業績最好百貨之一，在2月13日情人節前一日，中午時分驚傳氣爆事件，經查為11至12樓美食街整修導致。當場磁磚灑落、建築物鋼筋外露，導致5人死亡、逾30人受傷。死者除了2名樓管外，並有澳門籍一家因剛好經過，不幸遭破裂建物砸中，導致一家阿公、阿嬤死亡，2歲女童經台中澄清、中國醫藥大學兒童醫院搶救，後轉至澳門醫院治療，後於3月7日仍宣告死亡。
在12月30日這天，台中地檢署依過失致死、職業安全衛生法等起訴新光三越中港店許姓店長、吳姓店舖開發部副理、課員等13人。
2025年2月13日上午11點左右，台中新光三越中港店驚傳大規模氣爆，造成5人死亡。（圖／民視新聞資料照）
3.新北市三峽區汽車衝撞攻擊事件
2025年5月19日下午4時許，有一名78歲的余姓駕駛開車高速行駛，經過新北市三峽區北大國小附近，正值放學時間，余姓駕駛高速衝撞學生與行人，造成3死（2名女學生、1名女騎士）12人輕重傷的重大車禍。余姓駕駛也在事發後不治身亡。
整起事件造成老人駕駛問題再度受重視，也有許多人哀悼年輕生命在放學時刻無辜離去，交通部也在11月公布駕照管理新規。自2026年5月起，換發駕照年齡從75歲下修至70歲，並須接受體檢與認知功能測試。
三峽車禍在學校前造成社會震驚。（圖／民視新聞資料照）
4.全台大罷免失利
2024年1月總統大選後，台灣立法院呈現「朝小野大」的局面，兩大在野黨國民黨、民眾黨聯手推出多項法案引發民怨，朝野在國會殿堂衝突不斷，公民團體自主發起罷免行動。各地公民團體於2024年底啟動罷免，鎖定國民黨籍區域立委，並於2025年2月至5月期間完成兩階段連署，7月26日開始第一波投票，包含24位藍委，與1名民眾黨新竹市長。
第二波投票則在8月23日舉行，共有7名藍委。兩階段罷免共包含31位立法委員與1位縣市首長，但最終皆為「失敗」收場，但依然成為台灣史上規模最大的罷免行動。
5.花蓮馬太鞍堰塞湖溢流事件
2025年9月23日，台灣花蓮縣馬太鞍溪下游區域爆發嚴重水災。起因為過往地震導致土石鬆動，2025年7月21日，輕颱「薇帕」外圍環流帶來豪雨，導致馬太鞍溪上游發生大規模邊坡崩塌，形成台灣觀測史上最大規模的堰塞湖。 接連中颱「楊柳」以及「樺加沙」颱風襲擊，導致堰塞湖溢流。
9月21日，中央氣象署提及，樺加沙颱風預計於花蓮、台東山區，帶來500至800毫米的總累積雨量。當時預估只要降雨達500毫米以上，就可能發生壩頂溢流。專家團隊當時預估，23日堰塞湖將會達到溢流水位。
2025年9月23日下午，「堰塞湖」溢流，許多居民表示未收到撤離通知，光復村滿目瘡痍，根據統計，「堰塞湖」溢流導致19人死亡、6人失聯、125人受傷。但事後，有許多民眾前往花蓮馬太鞍溪南岸光復鄉義務救災，產生了「鏟子超人」等稱號。
6.非洲豬瘟首例本土病例
非洲豬瘟(African Swine Fever, ASF) 是一種由病毒引起、具高度傳染性與高死亡率的豬隻惡性傳染病。2025年10月22日上午10點，農業部宣布台中市梧棲區出現疑似非洲豬瘟案例，在豬隻身上檢驗到非洲豬瘟病毒核酸呈現陽性反應，台灣七年來首度出現防疫破口。因台灣為使用豬肉大國，此病毒雖不傳人，但對於豬肉的供應造成極大影響。
10月21日上午11點44分，獸醫研究所接獲台中市動保處送檢的死亡豬隻檢體。22日農業部宣布，中午12點開始全國豬隻禁運禁宰5天、同步禁止使用廚餘養豬。到了26日再將期限延長為15天。
11月3日，台中市政府宣布廚餘全數送往焚化爐焚燒發電。11月6日，政府宣布豬肉解禁，並於12月4日正式宣布2027年1月開始禁用廚餘養豬，2026年則為落日轉型期，植物性廢渣及料源則不受禁令限制。
非洲豬瘟消毒。（圖／台中市政府）
7.王大陸閃兵案外案
藝人王大陸今年初被爆出花費100萬，透過閃兵集團偽造病歷以逃避兵役，涉嫌「妨害兵役治罪條例」和「偽造文書罪」而被逮捕，而後他於3月13日入伍當兵。檢方偵辦時，又查出他於2024年4月時，因搭乘Uber不會開特斯拉的車門而與司機產生嫌隙，後又爆發繞路口角，便找來富二代車商朋友游翔閔幫忙出氣，聯絡黑道想要「教訓」司機，本只想潑糞洩恨，卻變成找人圍毆司機，又依殺人未遂被起訴。
王大陸從藝人變身社會事件主角，風波不斷，但此事件又衍生出案外案，檢警查出許多藝人偽造病歷閃兵，包含藝人陳柏霖、陳大天、坤達等知名藝人。並且有第2波、第3波名單，甚至有藝人自行投案。
8.普發一萬
普發一萬政策為《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》的一部分，立法院在10月17日三讀通過，總統賴清德10月23日公告。領取方式採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放等5種方式，相當多元，領取截止日為2026年4月30日；數發部表示，逾2054萬人已領取，其中以登記入帳最多。此也掀起了許多地方政府仿效，「還稅於民」成為熱門議題。
9. 憲法法庭重啟
12月19日，司法院召開記者會，表示憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，憲法訴訟法修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。此為憲法法庭自2023年10月間113年憲判字第11號後，首次宣判。
憲法法庭「癱瘓」一年多，源於藍白在立院人數優勢下，三讀修正通過憲訴法部分條文，大法官總額15人，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官不得低於9人，但在前司法院長許宗力等7名大法官卸任後，目前大法官僅有8人，依法無法做出任何判決，期間總統賴清德兩波大法官提名人事均被在野黨封殺，憲法法庭形同虛設，於是民間團體開始自發性聯署，希望用公投救憲法法庭。
憲法法庭書記廳廳長許碧惠。（圖／民視新聞）
10.張文隨機砍人案
張文隨機砍人案發生於12月19日，當天傍晚他先是在台北捷運M8出口投擲至少7顆煙霧彈，並隨機砍人，有一名余姓男子為了制止其行為，反遭砍傷，後送醫不治。
後他變裝潛入人群離開，再走路到捷運中山站外一號出口，以同樣手法，先是丟擲煙霧彈，再到誠品南西店隨機砍人，最後在警方追捕之時，自行到頂樓從6樓墜落，送醫不治，此一事件共釀4死11傷。
後張文也被查出早於台北捷運攻擊之前，就接連在台北市附近縱火，企圖消耗警力，並轉移焦點，事後警方也查出，他在2025年1月就在台北市中正區租房，應為預謀犯案，目前警方正透過破解其電腦等資料追查背後原因，其父母也於12月23日張文遺體相驗之時，出面下跪道歉。
此一事件讓社會重新檢視公安問題，並重現「防患」的重要性，因台灣治安實屬良好，所以當公眾危機發生之時，許多人未有安全意識，也讓11月發送的小橘書再度被討論。
國防部今年發放「當危機來臨時：臺灣全民安全指引」，暱稱「小橘書」。（圖／翻攝自林飛帆臉書）
原文出處：快新聞／2025年Bye！《民視新聞網》回顧台灣「驚心動魄」十大事件
