2025年CDP評比台塑企業7家子公司奪雙「A」殊榮 創歷年最佳紀錄

【記者許麗珍／台北報導】台塑企業旗下7家上市公司，榮獲全球權威環境評選機構CDP的「氣候變遷」與「水安全」雙「A」最高評等，其在全球僅172家、台灣僅20家企業獲得雙「A」殊榮，台塑企業佔全台獲獎近4成席次，刷新歷年最佳成績。

全球權威環境評選機構CDP近日公布2025年度評等結果。台塑企業旗下9家上市公司氣候治理能力與水資源管理績效佳，在全球超過22100家受評企業中脫穎而出，而台塑、南亞、台化、南亞科、南電、福懋、福懋科共7家子公司，獲得雙「A」殊榮。

廣告 廣告

台塑企業於氣候治理展現韌性，7家子公司榮登A級領導名單。台塑企業表示，氣候議題上的管理成效獲得國際認可，主要歸功於四大核心優勢，

在氣候變遷揭露方面，台塑企業共有7家公司取得「A」評等（全球共743家，台灣48家），台塑企業在氣候議題上的管理成效獲得國際認可，主要歸功於四大核心優勢。首先，明確的治理架構上，董事會與管理階層權責分工清楚，並將氣候績效與薪酬機制連結，展現長期承諾。

其次，台塑企業具有前瞻的風險評估，建立系統化且可追溯的財務衡量方法與情境假設，將風險轉化為具體的投資方向。再則，完整的目標設定，於範疇一、二、三排放數據揭露透明，並與SBTi國際情境及中長期策略保持一致。最後，具體的減碳成效，透過能源轉換與製程優化，展現紮實的量化減碳成果與節能效益。

台塑企業旗下有8家公司水資源管理績效獲A級肯定。在水安全領域，台塑企業展現強大管理廣度，8家公司於全球共260家，台灣31家當中脫穎而出，主因為每年持續進行水足跡盤查及查證，系統性強化水風險辨識，將水資源盤查、管理措施與減量目標進行連動，持續優化水資源回收技術，以高回收率實現「一滴水循環使12.9次」的節水成效，展現高度科學管理能力。

展望未來，台塑企業將秉持「從零想起」觀念，包含冷卻水零使用、廢水零排放、製程物質零洩漏，全力推動跨廠、跨公司的循環整合再利用。面對國際ESG潮流，台塑企業身為國內石化產業領導者，將持續深AI發展與研發，積極培育AI、大數據、雲端運算人才，應用於優化產銷、提升品質與減少能耗，藉此厚植競爭力並配合國家減碳政策，朝淨零排放目標努力。

台塑企業表示，推動節能減排循環經濟最大的受益者就是企業本身。透過原料減量、能源優化與環境保障，不僅能創造有形與無形的收益，更能間接造福社會與地區繁榮。節能減排是一條企業永續發展必經之路，台塑企業將持續以堅定的決心與先進技術，落實綠色營運承諾。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

《豆腐媽媽》替身墜地！家屬收病危通知 怒控「沒保險」高層沒一句道歉

獨家｜沈玉琳下週出院！ 好友證實：可回家過年了

「外貌羞辱都來自台灣」 DJ SODA：我比別人努力為何得不到愛

