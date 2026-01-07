2025年CPI年增1.66%創五年新低 外食費漲幅連14個月高於3%

主計總處今天（7日）公布2025年全年消費者物價指數（CPI）年增率為1.66%，不僅是四年來首度跌破2%的通膨警戒線，也是五年來最低水準。但觀察去年12月CPI表現，外食費已經連續14個月高於3%，房租增速放緩但居高，導致民眾對於通膨降溫的感受不深刻。

2025全年CPI年增率1.66%，不僅是四年來首度跌破2%的通膨警戒線，也是五年來最低水準。（中央社資料照）

主計總處統計，2025年CPI漲幅跌破2%，揮別連續三年通膨率高於2%景象。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說明，油料費跌幅擴大、蔬菜水果價格漲幅收斂，是2025年CPI回落的重要因素。

廣告 廣告

曹志弘指出，前幾年國際油價高漲是推升國內通膨的主因，2021年國內油料費大漲22.06%，2022年又因俄烏戰爭爆發，油料費續漲8.4%，直到2024年油料費轉跌，舒緩物價壓力，2025年跌幅擴大，年減4.81%。

蔬菜、水果方面，曹志弘表示，2025年氣候平穩，漲幅顯著收斂，有助於平抑物價。

細看2025年12月物價概況，12月CPI年增1.31%，扣除蔬果、能源後的核心CPI為1.83%。先前外界關注的外食費、房租漲幅未再擴大，房租年增1.99%，更是近兩年半首度跌破2%。

曹志弘說明，先前房租上漲的因素包含通膨、住宅維修費、房價及利率居高，屋主持有成本增加，如今這些因素慢慢淡化，也讓房租漲勢收斂，連四季漲幅縮小。

不過曹志弘也說，CPI是所有項目漲跌互抵後的結果，部分與民生密切相關的品項漲幅仍居高，導致民眾對於物價上漲感受依舊深刻；從數據來看，外食費已經連續14個月高於3%，且往年1、2月外食費常發生月增率擴大的現象，後續會根據實際調查結果，如實反映。

曹志弘接著指出，去年10月電費調漲、11月桶裝瓦斯調漲，都會讓民眾對於物價上漲「有感」。

若以商品類及服務類區分，去年12月商品類上漲0.31%，服務類漲幅達2.26%，曹志弘說，商品涵蓋蔬菜水果，今年價格平緩，但服務包含外食、房租、交通通訊、娛樂服務等費用，與民眾生活密切相關，商品、服務「兩樣情」，必須持續關注。

主計總處列出去年12月的368個查價項目群中，價格上漲顯著者包含金飾及珠寶漲40.81%、番石榴（芭樂）漲36.86%、雞蛋漲13.37%、火車票漲9.18%、豬肉漲8.20%、桶裝瓦斯漲7.41%、汽車保養及修理漲6.50%、家庭用電漲5.49%、住宅管理費漲5.32%等。

展望2026年1月物價，曹志弘表示，去年農曆過年落在1月底，過年期間，許多項目循例漲價，高基期之下，今年1月CPI漲幅一定會明顯收斂，低於1%也有可能，通常會將1、2月物價合併觀察，以去除季節因素。

責任主編：于維寧