2025年CPI為1.66%創五年新低! 主計總處：連8月低於通膨警戒線

去年全年CPI上漲1.66%，不僅創下五年新低，且連續三年漲幅縮小。李政龍攝



行政院主計總處今（1/7）公布2025年全年及12月消費者物價指數（CPI）年增率，去年全年CPI上漲1.66%，不僅創下五年新低，且連續三年漲幅縮小，主要是蔬菜水果漲幅相對平穩，且國際原油價格持續走跌。而備受關注的外食費和房租指數，分別上漲3.27%和1.99%，其中外食費連續14個月超過3%，房租則創下近兩年半來新低，不過，服務類與商品價格出現分歧，未來需特別關注，整體物價呈現平穩。

主計總處今日公布去年全年和12月的CPI年增率，去年12月CPI上漲至1.31%，相較11月微幅上揚0.07個百分點；而核心CPI為1.83%，漲勢略為擴大。

專門委員曹志弘說明，去年12月CPI和核心CPI雖略為上揚，但CPI已連續8個月低於通膨警戒線(2%)，且連續4個月低於1.5%；而核心CPI則是因娛樂服務費用拉高，也是自2024年4月以來持續跌破2%。

曹志弘指出，去年全年的CPI為1.66%，是連續三年以來漲勢明顯縮小，先前因疫情爆發、天候不穩等影響，導致蔬菜水果價格偏高，但去年蔬菜漲幅收斂至0.39%，為近40個月最大跌幅，且水果漲幅8.62%，也相較前一年縮小，加上國際原油價格持續走跌，主要產油國供給增加且大於需求，油料費跌幅為4.81%。

由於部分餐飲業者多在1、2月調整價格，恐對外食費漲勢帶來壓力。曹志弘表示，2025年的外食費CPI為3.39%，12月則是3.37%，連續14個月超過3%，儘管單月的增幅縮至0.05個百分點，但仍要視調查結果來觀察後續漲幅。

另一項備受關注的數據，12月房租指數漲幅1.99%，睽違29個月首度跌破2%。曹志弘分析，單月的房租指數創下兩年半來的新低，觀察去年呈現逐季下滑的趨勢，主要住宅價格指數漲幅縮小，以及維修成本等因素所致。

有關行政院穩定物價小組關切的17項重要民生物資的CPI年增率，曹志弘說，全年平均漲幅為1.37%，再度呈現上揚，而去年12月CPI年增2.57%，是連續五個月都在警戒線，主要是雞蛋價格上揚的緣故，漲幅來到13.37%，但根據農業部批發價格顯示，價格正逐漸回穩。

如何看待今年1月的通膨情況？曹志弘評估，去年1月適逢農曆春節，在高基期的影響下，1月的CPI有機會低於1%，加上農曆春節落在2月，通常會平均1至2月的數據作為依據，不過，需要關注的是，商品漲為0.31%，而服務類漲幅卻是2.26%，受到外食費、房租、家庭管理、娛樂服務等偏高，服務類持續大於2%，仍需要關注。

此外，主計總處也公布高齡家庭CPI，2025年的年增率為1.74%，若是與可知費所得中間60%家庭相比，指數略顯偏高，主要權重集中在食物、居住及醫療保健三大類支出，正好三大類近年的漲幅較大，顯示高齡家庭要比多數家庭承受更高的物價。

