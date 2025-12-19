2025年ETF大贏家1／不是台股也不是美股 這檔ETF狂飆89%投資人賺爆

受惠美中科技戰博弈，中國本土光通訊產業需求大爆發。（圖為中國中興通訊）

2025進入倒數，今年來全球股市大洗三溫暖，歷經4月關稅股災慘跌，之後一路過關斬將、收復失土，不少市場更創下歷史新高紀錄，除台股、美股外，包括日本、韓國、德國、印度等股市，也繳出亮麗成績。就國內掛牌上市股票型ETF來看，2025究竟誰是獲利大贏家？

截至12月19日，今年來國內掛牌股票型ETF績效前5強，分別是00877（復華中國5G）、00965（元大航太防衛科技）、00735（國泰臺韓科技）、00885（富邦越南）及00899（FT潔淨能源）。其中，00877報酬率高達89%，表現一枝獨秀，遠超群倫，拿下2025年度ETF報酬總冠軍；統計前5強今年來績效都超過4成，成績相當亮眼。

廣告 廣告

細看年度績效冠軍、00877選股邏輯，該ETF名稱雖是5G，但核心投資邏輯已不僅限於基地台通訊建設，近年來更聚焦在「高速互聯技術」及「算力運輸」；換言之，00877是一檔布局中國AI算力基礎建設的投資工具，今年來第一大成分股新易盛漲幅高達450%，第二大成分股中際旭創漲幅達370%。若投資人想參與中國科技自主創新、AI硬體供應鏈發展，且能承受一定市場波動，就可特別留意。

「00877績效勝出關鍵，主要還是受惠美中科技戰博弈，為突破美國封鎖，中國本土光通訊產業需求大爆發。」復華投信表示，由於中國先進製程受限，以華為為首的中國科技業採取「系統級突圍」策略，透過全光網路互連，使晶片協同運作以提高算力；該架構相當耗能，但對光通訊模組需求極大，直接引爆00877成分股中，光通訊及高速傳輸公司業績。

00877基金經理人吳允翔指出，目前AI資本支出還不到盡頭，產業趨勢仍未改變，後續可留意兩大題材，包括華為新一代晶片Ascend 920量產紅利，及算力需求增長下通訊傳輸技術發展。

另外，00735今年來漲幅達50%、表現亮眼，該ETF追蹤的是臺韓資訊科技指數，前5大成分股分別是：三星、台積電、SK海力士、鴻海及台達電。由於台、韓科技業在美國AI供應鏈扮演重要角色，透過該ETF等於一次網羅台、韓半導體及記憶體品牌大廠，與關鍵零組件公司投資機會。

00735基金經理人林宛萱指出，目前記憶體漲價、缺貨問題無法緩解，且主要成分股、韓國記憶體大廠SK海力士在HBM（高頻寬記憶體）市場中享有高市占率，今年來漲幅達230%；統計該ETF成分股，今年來漲幅超過一倍的有8檔。

該ETF可當作投資配置中的衛星資產，目前台、韓持股占比為6比4，因台股缺乏高頻寬記憶體直接受惠公司，布局00735可參與高頻寬記憶體商機。

2025國內掛牌ETF績效前10強

資料來源：CMoney，2025/12/19，單位：%

更多鏡週刊報導

2025年ETF大贏家2／台股ETF最強榜出爐 0050年賺30%排第6、第1名是它

2025年ETF大贏家3／高股息ETF績效榜揭曉 0056穩賺11%、黑馬是這檔