2025年ETF大贏家2／台股ETF最強榜出爐 0050年賺30%排第6、第1名是它

台股中高度投入研發的行業，皆是本輪AI浪潮下主要受惠者。

時序進入歲末，回顧今年來台股表現，大盤漲幅約21%，指數上漲近4900點，表現不俗。以台股ETF來看，截至12月19日有6檔漲幅超過3成，大家最關心的國民ETF、0050（元大台灣50）漲幅30.4%、排名第6。

檢視2025年台股ETF表現，截至12月19日，今年來績效前5名分別是：00935（野村臺灣新科技50）、00894（中信小資高價30）、00881（國泰台灣科技龍頭）、0053（元大電子）及0052（富邦科技）。其中，00935報酬率34.48%摘冠；緊追在後的是00894、報酬率33.59%；00881報酬率31.94%、暫居第3。

受惠AI強勁需求，近年來台股表現亮眼，00935最大特色在看重企業研發投入費用，成分股篩選時，會優先排除研發投入金額排名後25%的公司。另外，營益率、流動性也是篩選標的時重要考量。

00935基金經理人林怡君指出，高度投入研發的行業中，包括晶圓代工、伺服器ODM、散熱、電源管理、網通等，皆是本輪AI浪潮下的主要受惠者；「高研發投入不僅鞏固台灣在高科技領域的領先地位，更是推動產業創新的核心動力。」要注意的是，該ETF成長動能強，但波動也較高，適合積極型投資人；至於穩健保守型投資人，則可當作衛星配置。

林怡君表示，受到ASIC晶片崛起、對GPU形成一定壓力，短期資金可能轉向二線供應鏈；但拉長線來看，AI核心技術與規模優勢仍掌握在一線廠商手中。建議投資人仍應聚焦在核心AI供應鏈，尤其與亞馬遜、輝達保持緊密合作的台廠，長期更具成長潛力。

另外，2021年掛牌上市的00894，訴求讓資金有限的小資族，也能輕鬆參與高價股的獲利成長契機。「該ETF成分股入場門票，須符合股價200元以上條件，股王、股后皆是標配，原則上股價最高前5檔個股都會入列。」中國信託投信股權投資一科主管張圭慧表示，除了股價考量外，ETF也會透過夏普值、風險報酬比進行成分股篩選，並藉由獲利能力、ROE（股東權益報酬率）等基本面指標把關。

「00894成分股共30檔，平均ROE約32%。買進該ETF等於參與台股當下最具爆發力的個股。」張圭慧指出，2025年AI供應鏈就是台股投資主旋律，該ETF成分股中有8檔繳出獲利翻倍的好成績，像台達電、台光電、奇鋐、緯穎等，都是重要持股。

而掛牌已滿5年的00881，訴求精準布局台股中的「AI軍火庫」，9成以上成分股與AI相關。2025年9月「iFreeETF 國泰台灣科技龍頭指數」連結基金在日本掛牌，等於日本投資人也能參與到00881的漲幅。

統計00881績效，近2年繳出翻倍成績、報酬率逾100%；近3年報酬率達160%。國泰投信表示，由於近期股市波動劇烈，在AI動能延續下，投資人可採取逢低買進，或定期定額策略。

2025台股ETF績效前10強

資料來源：CMoney，2025/12/19，單位：%

