2025年ETF大贏家3／高股息ETF績效榜揭曉 0056穩賺11%、黑馬是這檔

關注半導體成長與追求收益的投資人，也可透過ETF規劃現金流。

2025年台股ETF堪稱是AI供應鏈的天下，績效名列前茅標的主要成分股清一色以半導體為主，科技股占比高，報酬率就容易脫穎而出，以致於過去2年深受投資人追捧的高股息ETF，相較下失色不少。

檢視2025高股息ETF績效，截至12月19日，今年來報酬率前5強分別是：00927（群益半導體收益）、00934（中信成長高股息）、00701（國泰股利精選30）、0056（元大高股息）及00962（台新AI優息動能）。其中，00927以結合半導體前景優勢，及訴求配息目的，拿下高股息ETF之冠，報酬率近22%。

00927追蹤的是臺灣上市上櫃半導體收益指數，成分股篩選著重獲利能力、股利發放能力，及兼具產業代表性的半導體企業。基金經理人謝明志表示，目前全球AI應用持續擴張，對算力需求強勁，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用極具競爭優勢，目前4大雲端服務商與主權基金，對AI伺服器部分的資本支出仍持續增長，且自行發展ASIC晶片，將為台廠帶來扎實的AI商機。

若排除產業型產品、聚焦一般高股息型ETF，2025年表現最好的則是00934、報酬率16.3%。中國信託投信股權投資一科主管張圭慧指出，該ETF成分股篩選第一關是鎖定上市櫃公司殖利率排名前1/2標的，再透過公司獲利、股東權益報酬率等財務指標進行權重調整。

事實上，每年6到9月是公司除權息旺季，該ETF會鎖定股息配發亮麗的公司；到10月之後至隔年第一季，就會將成分股主力放在具成長性、股價有爆發力的標的。目前5大成分股包括：國巨、廣達、聯發科、長榮及群聯。

2025台股高股息ETF績效前10強

資料來源：CMoney，2025/12/19，單位：%

