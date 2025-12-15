2025年Garmin全球用戶運動量調查 亞洲球拍類運動年成長翻倍





【NOW健康 林郁敏／台北報導】Garmin公布2025年全球用戶運動數據，顯示全球整體活動量較2024年成長8%，運動風氣持續升溫。其中，亞洲地區球拍類運動年成長超過兩倍，是球拍類運動全球增幅最高區域；同時也呈現「有氧＋肌力」的均衡發展趨勢，反映亞洲民眾健康意識快速提升。





▲Garmin 2025全球用戶運動數據顯示各項運動的活動量成長，可看出全球用戶在運動選擇上的轉變。（圖／品牌提供）



亞洲運動風向 球拍運動爆發、肌力訓練首次擠進前三



2025年Garmin數據指出，亞洲用戶整體活動量成長7.8%，其中球拍類運動（匹克球、羽毛球、桌球、壁球）熱度大幅上升，年增幅超過兩倍；越南更以「人均揮拍次數」居全球之冠。

此外，亞洲用戶在肌力訓練的參與度也成長27%，首次超越自行車運動、擠入前三大熱門項目，顯示民眾已從單一有氧轉向更全面性的體能訓練。



在台灣，跑步與步行仍穩居前兩名最常進行的運動，肌力訓練則以近25%的年增率持續攀升，明顯受健身人口擴大與居家訓練風潮影響。



全球使用者趨勢 步行、健行與跑步仍是主流



Garmin 資料顯示，2025年全球使用者前五大運動項目依序為跑步、步行、騎自行車、肌力訓練、室內有氧。具體而言有以下趨勢：



1.跑步：全球戶外跑步成長6%，日本跑者數量最高；挪威則以16%成長在室內跑步稱冠，反映不同地區受氣候與訓練文化影響的跑步型態。



2.步行：超過半數Garmin用戶每日步數超過8,000步，更有28%使用者突破10,000步，香港以10,663步獲「全球最愛走路城市」之首。



3.健行：全球健行活動量年增12%，斯洛維尼亞為健行活動比例最高國家。



4.肌力訓練：肌力訓練漲幅連續4年突破20%，今年全球成長更高達29％，且女性訓練次數比男性多6%。



在健康監測方面，Garmin用戶中，女性壓力分數普遍低於男性，其中荷蘭民眾的壓力為全球最低；身體能量指數（Body Battery）數據顯示年輕族群的能量波動較大，中國用戶則是平均每日能量消耗最高。



2026年全球健身風向 穿戴式科技續領航，數據驅動訓練成主流



美國運動醫學會（ACSM）最新報告指出，穿戴式科技連續五年榮登最重要健身趨勢，象徵民眾更加重視心率變異（HRV）、睡眠、與最大攝氧量（VO₂ max）等生理數據。



ACSM健身趨勢調查報告中，第四名的運動App藉由提醒、獎勵機制與紀錄功能養成運動習慣也成為常態。其中，樂齡健身趨勢凸顯專業培訓及健康管理對於高齡族群的重要性。在運動項目方面，瑜珈、皮拉提斯等運動在追求平衡、流動與核心訓練的同時也能降低受傷風險；傳統肌力與功能性體適能訓練則有效增強肌力、爆發力與日常生活表現，皆是近年提升健康狀況的主流選擇。



呼應上述趨勢，Garmin於今年在Garmin Connect+服務中加入「年度回顧」，整合全年運動與生理指標，包括運動次數、步數、睡眠、年度最常做的運動等，協助使用者檢視健康軌跡、訂立2026年新目標。



Garmin銷售與行銷副總經理Susan Lyman表示，Garmin Connect一直是全球用戶的重要健康管理工具，透過更完整與個人化的資料分析，協助用戶更理解自己的身體、安心訓練並提升生活品質。



