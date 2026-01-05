2025年IMDb高分動漫單集霸榜！《海賊王》《我的英雄學院》《我獨自升級》強勢包辦前九名

2025 年已經過去，但對於動漫迷來說肯定是相當精彩絕倫的一年，根據知名影評網站 IMDb 的最新數據，年度評分最高的 9 集動漫單集榜單已經出爐。這份榜單完全被三大熱門作品壟斷，分別是帶來劇場版級作畫的長青樹《海賊王》（航海王）、迎來高潮篇最終章的《我的英雄學院》，以及帥到不行的大作《我獨自升級》，這三部作品憑藉精湛的製作與劇情張力，橫掃了整個排行榜。

去年海賊王動畫可以說是火力全開的高品質。（圖源：ONE PIECE スタッフ【公式】）

在這份競爭激烈的榜單中，冠亞季軍的評分皆高達驚人的 9.8 分。其中，《海賊王》第 1136 集拔得頭籌，穩坐第一寶座，這集是大熊和Dr.貝卡帕庫的回憶故事；緊追在後的是《我的英雄學院》第八季的第 8 集和第 3 集，分別佔據第二與第三名，是全部英雄集結吶喊，以及豪爆帶傷帥氣支援的一集。此外，第四名同樣由《海賊王》第 1153 集以 9.8 的高分拿下，該集數是去年 12 月播放，帶出連伊姆都害怕、打敗五老星，來自傳說戰士的霸王色霸氣。

這些單集不只在劇情上達到關鍵轉折，其作畫品質與情感渲染力更是獲得全球觀眾的一致盛讚。當然榜單的後半段依舊競爭激烈，評分均維持在 9.7 分的高水準。第五名由唯一入榜的第三部動畫《我獨自升級》第二季第 12 集奪得，展現出新星作品的強大實力，劇情也剛好演繹到即將和蟻王對打之前。第六名到第九名則再度由《海賊王》與《我的英雄學院》瓜分。