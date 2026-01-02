2025年It Bag有這些！昆凌、許瑋甯都背「香奈兒 25 包」，Melody鎖頭包詢問度超高
2025年眼見就要結束了～不如就來好好回顧一下，在這一年當中，各精品品牌們推出了那些it bag吧！從經典老包強勢回歸，到以容量、材質與輪廓取勝的新世代手袋，女星的私服選擇、街拍曝光與社群擴散，現在就一起來看！
CHANEL 25 包
作為 2025 年最具代表性的話題包款之一，CHANEL 25 包延續品牌經典語彙，在尺寸與材質上展現更高度的實用彈性，從小尺寸肩背款到能應付日常通勤的大容量版本，再到皮革、斜紋軟呢與特殊材質的變化，使這款包成為「不只一季」的長線單品。
CHANEL 25 包在私服穿搭中出鏡率極高，像是 Jennie、昆凌、許瑋甯等女星的IG上，都能看到它自然融入日常，低調卻極具辨識度。CHANEL 25包，NT.231,200。
Chloé 鎖頭包Paddington
曾在 2000 年代紅極一時的 Chloé Paddington，在 2025 年正式以復刻之姿回歸視野！標誌性的金屬鎖頭與圓潤包身，成為 Y2K 回潮浪潮中最具象徵性的單品之一，不同於當年的「流行款」，這次的 Paddington 更被視為帶有時代記憶的收藏型包款，受到 Bella Hadid、Alexa Chung、Melody等長期擁護復古風格的女星青睞，再次證明經典設計不會真正退場。Chloé Paddington，NT.89,900。
COACH Soft Empire Carryall 48
COACH 可以說是在 2025 年全面大升級！從《穿著 Prada 的惡魔 2》中的產品曝光，到《The Summer I Turned Pretty》的合作效應，Soft Empire Carryall包也接手2024年話題滿滿的Brooklyn手袋，以柔軟皮革、大容量結構與極高實用性著稱，秀場上曝光後就讓時尚迷們紛紛鎖定，使這款包成為「人人看得懂、也真的會用」的選擇之一。COACH EMPIRE CARRYALL 48 手袋，NT.35,800。
Dior D-Journey
Dior D-Journey包包，也被認定是包身輕盈、收納結構清楚，兼具肩背與斜背的靈活性的好用包款，超級靈活的揹法，讓它在眾多精品包中脫穎而出。這款包不追求過度張揚，而是以線條與比例取勝，深受需要長時間移動、工作行程緊湊的女星喜愛，像是 Jisoo、Natalie Portman 與多位歐洲女演員私下都被拍到使用，成為實用派精品的代表。Dior D-Journey，NT.145,000。
Balenciaga LE CITY
LE CITY的回歸，是 2025 年 Y2K 復刻潮中最具指標性的事件之一，做舊皮革、金屬鉚釘與柔軟包身，重新成為街拍焦點。這款包不再只是「懷舊」，而是被新世代重新詮釋為態度象徵，像是 Hailey Bieber、Dua Lipa、Kendall Jenner 都曾背上身，讓LE CITY再次站上流行浪頭。Balenciaga Le City Bag，NT.92,900。
Saint Laurent Icarino 手袋
Saint Laurent Icarino 手袋以俐落結構與性感線條成為 2025 年最具「女明星氣場」的包款之一！簡潔輪廓搭配高質感皮革，使它能在正式與私服之間自由切換。BLACKPINK 成員 Rosé 多次背用曝光，更讓這款包迅速累積話題度，也鞏固 Saint Laurent 在都會女性心中的時尚地位。Saint Laurent ICARINO絎縫納帕皮手袋，NT.91,750。
The Row Market Tote
The Row Market Tote 再次證明「越簡單越難取代」！沒有明顯 Logo，卻憑藉皮革質感、比例拿捏與極致簡約美學，穩坐 2025 年極簡派 it bag 之列。這款托特包在城市通勤、短途旅行與日常採買間自由切換，深受 Mary-Kate Olsen 、Jennifer Lawrence、Rosé 等偏好低調奢華風格的女星青睞，也成為 Quiet Luxury 退燒後仍屹立不搖的存在。The Row Market Tote，US.870，約NT.27,300。
封面圖片來源：IG@melodykliu、hannah_quinlivan
