2025年MUJI銷售排行榜出爐 一款「懶人神物」蟬聯生活雜貨類冠軍

無印良品公布2025年熱銷排行版，懶骨頭沙發榮登生活雜貨類冠軍。（翻攝無印良品官網）

MUJI無印良品剛出爐的2025年熱銷名單引發網友熱議，除了經典款持續發威，更有幾樣商品是靠著「用過才知道厲害」的實戰力殺進前五。這些產品雖然外觀不花俏，卻在生活細節裡發揮巨大效用。

懶骨頭沙發榮登冠軍

生活雜貨類的冠軍寶座由懶骨頭沙發強勢拿下，穩坐榜首的懶骨頭沙發被譽為「靈魂收割機」，能依照不同姿勢變換形狀，當靠枕或地墊都超方便。不管姿勢多奇怪都能懶得服服貼貼。網友認證這根本是惡魔的誘惑，只要一坐下就會開啟廢人模式完全不想動彈，堪稱是結束忙碌一天的最佳歸宿。

透明水壺超熱銷

緊追在後的是隨身補水神器透明水壺，讓喝水這件小事也充滿儀式感。而每年夏天必備的充電式隨身風扇則摘下第3名，4段風力讓你在炎熱街頭也能維持優雅，是台灣人對抗高溫不可或缺的救命恩人。

去汙紙巾狂賣10萬包

收納必備的PP衣裝盒守住第4名，簡約半透明設計讓衣櫃瞬間變整齊。而第5名的去汙紙巾則是這次的最大驚喜，全年熱銷超過10萬包，不靠研磨劑就能把廚房油垢跟浴室水垢擦得亮晶晶，利用特殊粗紋結構展現超強清潔力，成為網友私下瘋傳的低調必買好物。

