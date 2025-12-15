2025年tokuyo全新按摩小沙發亮相 V型超抬腿帶來更輕鬆的腿部放鬆感受

圖／督洋生技（tokuyo）提供

健康按摩領導品牌督洋生技（tokuyo）年末隆重推出，全新旗艦級按摩小沙發—MINI玩美椅 RRO3（TC-305）。聚焦現代人因久站、久坐所產生的腿部緊繃、疲勞與酸痛困擾，MINI玩美椅 RRO3特別打造兩大亮點功能：其一為獨特的按摩椅「小腿後側拉筋」伸展手法，重點針對腓腸肌與比目魚肌深度放鬆；其二則是「45度V型超抬腿」設計，透過10至15分鐘的按摩程式，協助放鬆腿部壓力、舒緩久站久坐的不適。

MINI玩美椅 RRO3全新上市，原價64,900元，現正推出優惠價43,900元。於耶誕檔期購買，加贈多功能體重體脂計（TM-315），讓您輕鬆打造全方位健康生活。

圖／督洋生技（tokuyo）提供

暖心耶誕，幸福好時光！買按摩椅送好禮，耶誕檔期期間，購買玩美椅Pro2（TC-780），加贈價值6,980元「8點傳感體重體脂計」；購買花美椅2 – MIT版（TC-696）加贈價值4,680元的「Fun睛鬆Pro眼部氣壓按摩器」，從頭按到腳，帶來全身舒壓享受。

【tokuyo門市限定】

暖心耶誕，幸福好時光：即日起至2026/1/5 (一)

滿額即享專屬好禮回饋

1. 消費滿20,000，贈溫熱充氣連帽頸枕TH-011

2. 消費滿50,000，贈HYDY聯名保溫杯

※ 門檻擇一，不累贈

tokuyo年末感謝祭，特賣活動北、中、南串連！即日起，由台中日曜天地率先開跑，活動至22日止；督洋生技桃園總部接力，12日至18日熱鬧登場；壓軸場台南廠拍於19日至28日展開，經典按摩椅、眼部按摩器、電暖器，千萬別錯過，敬邀您到場體驗，享受一年一度的感謝回饋。

圖／督洋生技（tokuyo）提供

此外，Mini玩美椅Pro按摩椅（TC-297）自2021年上市以來，深受許多消費者喜愛，隨著新品上市汰舊換新，TC-297即將邁入產品生命週期的最後階段。為了讓更多消費者能體驗這款深具口碑的經典機種，各大tokuyo櫃位將提供少量福利品，歡迎蒞臨洽詢與體驗，現場將有專業人員，為您提供最完整的服務。

（營業據點查詢：https://www.tokuyo.com.tw/v2/Shop/StoreList/40522）