2025年TSBME生醫工程研討會慈大登場
「研討會不僅是一個知識交流的平台，更是激發創新、促成合作的場域。」慈濟大學資深副校長戴昌賢在開幕致詞的勉勵。2025年TSBME生物醫學工程科技研討會暨國科會醫工學門成果發表會11月8日至9日在慈濟大學盛大登場，今年會議以生醫資訊、生醫電子、生醫材料、生物力學與臨床工程為主題，邀請來自美國、義大利、日本及新加坡等國家的學者齊聚一堂，分享最新研究成和與實驗進展，吸引超過700名專業人士和師生參與，共同探討醫工科技的跨領域發展與應用。
中華民國生物醫學工程學會理事長葉明龍指出，生醫工程研討會已舉辦超過40年，是國內外學術交流的重要平台，學會每年邀請頂尖學者分享最新的研究成果，其中不少研究甚至尚未在期刊正式刊登，讓與會者能第一時間掌握國際最新趨勢。他表示，今年現場有多家產業廠商和臨床工程師參與，不僅促進學界與業界合作，也讓學生了解未來產業需求，為學術研究與臨床應用之間搭起橋樑。
隨著人工智慧技術快速發展，如何讓AI更貼近臨床應用成為本次研討會的重要議題。慈濟大學資深副校長戴昌賢指出，今年研討會的核心精神在於「整合」，將工程技術與臨床醫學結合，讓創新成果能真正服務社會。慈濟大學長期關注偏鄉醫療，他期盼透過AI、遠距科技與生物工程的整合，讓醫療服務能延伸到更多需要的地方，他也表示希望這些創新技術，最終能應用在居家照護和偏鄉健康服務，真正實現科技造福人群的目標。
本次研討會也邀請多位國際講者，其中包括來自美國普渡大學的周立善教授與哈佛大學醫學院的胡琨教授，兩位學者皆首度參與TSBME會議，期望深化與慈濟大學的交流與合作。周立善教授表示，此行主要目標是推動教育交流和學生招募，希望讓台灣學生更了解普渡大學，也知道若有需要可以與他聯繫，未來也期待能推動跨校學程合作，讓雙方在教育上更緊密連結。胡琨教授則分享，此次來台希望推廣睡眠與生物節律相關研究，並尋求在穿戴式與非侵入性生理訊號測量方面的合作機會。他表示睡眠與生物鐘研究正處於關鍵階段，需要結合生醫工程技術與臨床應用，這次研討會提供了非常寶貴的交流契機。兩位教授皆期盼透過研討會促進教育推廣與跨領域研究合作，為生醫工程發展開啟更多可能。
分組議程內容多元豐富，從人工智慧醫療到再生醫學，展現生醫工程的跨域實力。在生醫資訊場次中，生成式AI與大型語言模型的應用成為焦點，張詠淳教授以臨床案例說明AI如何協助醫師分析龐大病歷資料、輔助診斷與治療決策，為智慧醫療開啟新契機。生醫電子領域則展示高密度肌電與腦波偵測技術，研究團隊開發的可穿戴式感測系統能即時監測神經和肌肉活動，應用於運動訓練和復健照護。在生醫材料研究中，新型標靶脂質體和蛋白載體突破傳統藥物遞送的限制，能精準鎖定腫瘤細胞並提升治療效率；而生物力學與臨床工程研究則聚焦於仿生支架與力學刺激設計，促進細胞分化與組織修復，展現再生醫學的新成果。從AI到感測、從材料到力學，研討會全面勾勒出生醫科技推動臨床應用與健康照護創新的未來藍圖。
研討會現場也舉辦壁報展示，由各校學生分享論文與研究成果，提供年輕學者另一個發表與交流的平台，國立成功大學材料所碩二學生朱祐陞表示，雖然自己主修材料科學，但研究重點放在生醫材料領域，他表示希望藉由這次機會，讓更多人看見他們的研究成果，也能更了解這個領域的發展現況和各校正在進行的研究方向。中國醫藥大學生科系大四學生沈思紜則提到，參與研討會能接觸到課堂以外的知識，對未來申請研究所很有幫助，同校學生石瑞宏也認為，這樣的經歷不僅能增廣見聞，更能為未來職涯發展增加實戰經驗，多位講者也鼓勵學生積極參與學術活動，勇於展示成果，從實作中提升專業能力。
11月9日活動亮點將包括參訪慈濟大學模擬醫學中心，這裡是校內重要特色，擁有一比一比例的手術模擬場域，讓與會者能親身體驗臨床操作情境，並協助業界思考醫療設備與材料的實際需求，下午則安排優秀學生論文競賽，提供年輕學者展現研究成果與交流創意的平台，為兩天的研討會劃下充實而圓滿的句點。
撰文/照片：黃映瑜
其他人也在看
宇宙膨脹論錯了？韓國學者挑戰天文物理主流觀點，宇宙最終命運可能是「大崩墜」
一項由韓國延世大學教授領導的最新研究稱，宇宙的膨脹可能正在減速、暗能量正在減弱，可能導致宇宙最終走向「大崩墜」（Big Crunch）的情景。《衛報》稱，這項研究對曾獲諾貝爾獎、主導學界長達 27 年的「宇宙加速膨脹論」提出了極具挑戰性的質疑。隨著其他研究組織也得出類似結論，一場關於暗能量本質和宇宙終極命運的激烈辯論，正在天文學界蓄勢待發。長期以來，天文學界......風傳媒 ・ 1 天前
發現DNA雙螺旋結構的那個人！諾獎得主華生97歲去世，晚年因種族歧視惹出大麻煩
他改寫了人類對生命的理解，也被自己的言論摧毀名聲——發現DNA雙螺旋的重要科學家華生辭世，享壽97歲。詹姆斯・華生（James Watson），這個名字對一般人來說可能相對陌生，但如果提到生物學、甚至是基因領域，那他絕對是20世紀的重要人物之一，因為你我現在所知道的「DNA雙螺旋結構」，就是由他與英國科學家克里克（Francis Crick）在1953年共同......風傳媒 ・ 17 小時前
諾獎夫婦長庚演講 逾400師生搶睹風采
為一睹諾貝爾獎得主風采，超過400名師生擠爆長庚大學會議室。短新聞SHOTNEWS ・ 15 小時前
最新報告來了！ 機器人商機一次看
由工研院主辦的「眺望2026產業發展趨勢研討會」今（7）日下午於台大醫院國際會議中心舉行「AI機械」專場，並以「AI驅動下的智慧製造再進化」為主題，聚焦人工智慧技術如何深度融入機械產業的各大應用場域三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太空中心：疑受美政府停擺影響 齊柏林衛星發射再延期
（中央社記者潘姿羽台北8日電）國家太空中心今天表示，疑似受到美國政府預算未過影響波及，福衛八號首枚衛星「齊柏林衛星」（FS-8A）發射日再度延期，現在發射時間未定。中央社 ・ 17 小時前
南韓「425計畫」軍事偵察衛星 全數升空
記者潘紀加／綜合報導 南韓《前鋒日報》（The Korea Herald）報導，南韓第5枚軍事偵察衛星於當地時間2日下午2時9分（臺灣時間同日下午1時9分），青年日報 ・ 1 天前
福衛八號首顆衛星齊柏林發射延後 11/12凌晨升空
（中央社記者潘姿羽台北7日電）福衛八號為台灣首個自製光學遙測衛星星系，第1顆衛星「齊柏林衛星」關鍵元件自製研發比例達84%，已運抵美國。國家太空中心今天更新發射日期，自原訂日期11日，往後延1天，改至11月12日凌晨2時18分升空。中央社 ・ 1 天前
微軟成立「MAI 超級智慧」團隊 打造專注醫療診斷的 AI
火報記者 陳銳/報導 微軟公司（MSFT.O）正籌組一支名為「MAI 超級智慧」（MAI Superintel …火報 ・ 1 天前
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 21 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 13 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 22 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 1 天前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陸女錄取新加坡航空「入職一天就被炒」 上網喊冤：只是在貴賓區拿了幾瓶水！
據新媒《8視界新聞網》報導，一名網名「可可醬」的中國籍女子在社交平台《小紅書》發文，爆料新加坡航空（Singapore Airlines）「光環下的冷漠真相」，並宣稱遭到該公司的「羞辱與騙局」。可可醬在文中表示，自己因為懷抱著空姐夢，又嚮往新加坡航空多年來始終在「全球最佳航...CTWANT ・ 12 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 15 小時前