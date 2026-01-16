▲2025幸福企業！遠雄悅來大飯店連2年獲金獎。（圖／遠雄悅來大飯店）

[NOWnews今日新聞] 日前公布的「2025幸福企業」遠雄遊憩休閒事業旗下三家子公司遠雄悅來大飯店、遠雄海洋公園、展悅股份（悅樂旅店,悅來咖啡廳）全數榮獲1111人力銀行主辦的「2025幸福企業」殊榮。其中連續兩年獲得金獎的遠雄悅來大飯店更是展現遠雄遊憩長期深耕員工關懷、打造友善職場的卓越成果。這項榮耀不僅是對企業制度的肯定，更來自員工真實感受的回饋，許多同仁感性表示：「在遠雄遊憩工作，就像在一個溫暖的大家庭裡。」

逾4,200家企業角逐 遠雄悅來大飯店脫穎而出

1111人力銀行「2025幸福企業」票選，吸引超過4,200家企業參與，歷經初審、網路票選、秘密客評比等程序，最終僅560家企業能獲得金獎肯定。頒獎典禮於1月9日於台北盛大舉行，集結來自各產業的獲獎企業代表，共同見證屬於台灣職場的「幸福時刻」。

遠雄遊憩休閒事業董事長武祥生出席領獎，親自將這份榮耀與喜悅帶回與夥伴共享。武祥生表示：「連續兩年榮獲幸福企業金獎，對遠雄悅來大飯店而言，不僅是一項榮譽，更是一份責任。未來，我們將持續優化員工關懷制度，深化幸福職場文化，讓每一位同仁都能在安心、有成就感的環境中發光發熱。也希望員工將這份幸福與溫暖，傳遞給我們的旅客」

▲遠雄悅來大飯店連2年獲金獎。（圖／遠雄悅來大飯店）

打造有溫度的職場 以人為本的初衷

遠雄悅來大飯店長期秉持「以人為本」的經營理念，從完善的教育訓練制度、透明暢通的溝通管道，到兼顧工作與生活平衡的福利措施，持續為員工打造安心、穩定且具發展性的職涯環境。遠雄悅來大飯店重視幸福凝聚力創造，定期舉辦家庭日、團隊共識營。更注重員工身心健康，除了健康檢查暨癌症篩檢以外，還舉辦紓壓按摩、養生保健講座、舒活瑜珈、彈力帶健康運動等活動。

此次除了遠雄悅來大飯店獲得幸福企業金獎肯定，遠雄遊憩休閒事業旗下的遠雄海洋公園、展悅企業股份公司（悅樂旅店,悅來咖啡廳）也獲得休閒娛樂服務業的銀獎肯定。這些肯定是遠雄遊憩長期重視員工關懷、用心打造安心工作環境、陪伴同仁成長的累積。遠雄遊憩深信，當夥伴被用心照顧，幸福就會蔓延，將這份正能量分享給每一位顧客，遠雄遊憩也會持續用心讓「幸福職場」不只是理念，而是每天都能真實感受到的日常，持續與每一位夥伴並肩同行。

