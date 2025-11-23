2025幸福家園反詐騙公益路跑總統府前開跑 中正一分局獲臺灣省城隍廟支持起跑宣導
「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑–全民防詐騙」23日在總統府前熱血開跑，臺北市市長蔣萬安到場鳴槍起跑，象徵市政府推動全民防詐的決心，持續邁向幸福安全宜居城市。中正第一分局特別成立「城中騏驥路跑團」共同參與，警察同仁穿著亮眼的橘色宣導標語路跑服，與跑者們一起跑動，在賽道中橘色旋風一路向民眾宣導防詐意識及認識交通安全、婦幼保護觀念。本次活動「城中騏驥路跑團」獲得臺灣省城隍廟的大力支持，特別贊助警察同仁吸睛的橘色路跑T恤及營養補給品，讓警察更具活力能量，也象徵警民攜手打造安全城市的深厚情誼。
一、「騏驥」象徵卓越與活力 展現中正一分局健康形象
「騏驥」象徵千里馬與優秀人才，中正第一分局以此為名成立路跑團，展現警察不僅在治安第一線保持高度專業，也具備良好體能與運動習慣，代表警察活力、健康與親民形象。分局長陳瑞基表示，城中騏驥路跑團不只代表健康體能，也象徵分局的專業與士氣，透過運動方式將防詐理念更自然融入市民生活。
二、菁英加入 兩名警界體能尖兵展現亮眼成績
路跑團成員中，包含具備卓越運動成績的警界菁英，忠孝西路派出所所長賴何杰，中央警察大學校運一萬公尺長跑金、銀牌、3000公尺障礙金、銀牌、114年新北微風運河鐵人三項第6名；忠孝西路派出所副所長張郁婷，大專盃跆拳道對練金牌三連霸，兩位同仁展現分局體能訓練成果與競技實力，象徵中正一分局人才濟濟、活力充沛。
三、犯罪預防吸睛橘T恤＋城隍廟支持 防詐訊息更易被看見
為配合「全民防詐騙」主題，中正第一分局製作亮眼橘色的犯罪預防宣導路跑T恤，上面繡有打詐165、停讓行人、婦幼113顯眼標語，同仁穿著宣導T恤穿梭於上萬名跑者之間，使防詐、交通安全與婦幼保護等重要資訊自然進入跑者視線，形成「運動＝宣導」的效果，讓宣導無所不在，更接地氣、更有效。「城中騏驥路跑團」獲得臺灣省城隍廟大力支持贊助，使宣導物資更具品質，也讓同仁以最佳狀態完成路跑宣導。此外，城隍廟也提供能量飲品、補給營養包等補給品給路跑警察，讓參與的每位同仁都能補充體力，展現警察隊伍的健康活力。
四、公益 × 運動 × 防詐 × 宗教支持 共同打造安全幸福城市
中正第一分局表示，此次參與「2025幸福家園公益路跑–全民防詐騙」活動，不僅展現分局支持公益與健康運動的精神，更透過市府、臺北市不動產仲介公會防詐宣導及臺灣省城隍廟力量，共同推動犯罪預防理念。未來將持續以多元方式推動防詐、婦幼安全與交通安全宣導，深化警民互動，與市民攜手打造更安全、健康、幸福的宜居治安環境。
