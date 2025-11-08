「2025幸福島嶼」在斗南 鮮採番麥、逛市集聽音樂連嗨2天
〔記者李文德／雲林報導〕斗南鎮農會舉辦的「幸福島嶼」活動進入第四屆，今年以「We are…」為主題，今、明兩天在斗南之森食農教育園區舉辦，結合文創市集、音樂演出、沙龍講座及手作體驗，吸引逾萬人參與。農會總幹事張燕容說，盼串聯各地農友、青農與文創品牌，打造寓教於樂及永續傳承的年度盛典。
張燕容說，今年活動邁入第4年，延續推廣有機友善農業的初衷，活動共規劃14主題區，占地1.5公頃，橫跨食農、文創與永續三大面，包含秋收農旅、鮮採番麥、野營燒烤、繪本故事、友善餐桌、沙龍講座、食農體驗等主題，如沙龍講座或繪本故事，講述有關生態關懷、有機友善種植理念等，食農體驗方面有馬鈴薯塔、玉米殼編織等。
張燕容說，今年度特別增加鮮採番麥活動，特別種植約0.4公頃的玉米田，免費讓遊客到玉米採收，藉此了解從耕種到採收的辛勞，希望串聯各地農友、青農與文創品牌，打造永續傳承的年度盛典。
農糧署長姚士源說，農業部推動有機農業促進法，已有2萬8千多公頃，中部地區占6千多公頃，雲林縣約1400多公頃，在中央、地方及農會努力推動，斗南農會已獲核定18公頃有機促進區，期盼三方努力推動，讓有機相關政策會推動更好；張燕容說，近年來農會推動有機促進區，縣內中小學每周一都能吃到有機農產品，希望讓學童可以認識有機永續概念。
