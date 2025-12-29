「2025幸福建築」大葉空間設計系學生全國競圖奪四獎

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】大葉大學空間設計學系學生在中華民國全國建築師公會舉辦的「2025學生競圖－幸福建築（美好建築）」中表現優異，總計拿下特優及三件佳作，四件作品各具特色，展現出學生扎實的專業能力與創意實力，也印證了該系「師徒傳承」與「實作學習」的教學成果。

大葉大學空間設計系學生在「2025幸福建築」競圖中，拿下特優與三件佳作，共計四項獎項，展現扎實設計能力與創意。（大葉大學提供）

大葉大學空間設計學系參加「幸福建築（美好建築）」競圖，學生表現亮眼。特優作品由大四生黃朝瑞以「記憶流轉之驛－人與城市的行為軌跡劇場」奪得，獲獎金新臺幣2萬元。作品以高雄哈瑪星鐵道園區為基地，重新構思號誌樓空間，轉譯鐵道歷史與城市記憶。

黃朝瑞表示，「我本身是鐵道迷，希望透過光、聲及行為裝置，引導使用者以身體感官行走於歷史之中，感受城市緩慢而溫柔的呼吸。」他透露，在三個月的準備期間，與指導老師紀彥竹密集討論，逐步釐清作品核心，最終完成作品並獲評審肯定。

此外，三件佳作也同樣精彩：大三生王羽婕的「巷流構築－以生活路徑形塑幸福聚落」，由賴宏軒老師指導，以柳川與第二市場周邊為基地，透過建築重現巷弄、街道與居民互動，反思快速都市化下的人、街道與自然尺度失衡，形塑日常幸福生活場景。

大三生黃佩誼的「穿行於巷影之間的微光記憶－城市縫隙中的生活流動與共居構築」，同樣由賴宏軒老師指導，以台中西區第二市場旁空地為基地，從巷弄作為城市生活核心意象出發，打破建築封閉邊界的想像，探索城市縫隙中的居住可能。

大四生邱家凱的「巷隙漫流」以新竹興學公園為基地，從城市巷弄切入，呈現鄰里生活日常與人文關懷，並兼具空間敘事思考力。

空設系講師紀彥竹表示，此次學生在全國競賽中表現亮眼，不僅是對學生個人創意與實作能力的肯定，此次競賽結果，也讓大葉大學空間設計學系在全國建築設計教育領域再添佳績，學生的作品不僅受到評審肯定，也為社會與城市提出具體的設計思考。