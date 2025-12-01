2025張榮發基金會藝術季吸引逾5萬人次 成果豐碩

二○二五張榮發基金會藝術季，邀未完待續人聲樂團參與演出，提供臺灣年輕藝文創作者展現成果的舞台。（圖：張榮發基金會提供）

▲二○二五張榮發基金會藝術季，邀未完待續人聲樂團參與演出，提供臺灣年輕藝文創作者展現成果的舞台。（圖：張榮發基金會提供）

為期三個月的藝文馬拉松「二○二五張榮發基金會藝術季」於十一月三十日宣告圓滿落幕。該活動以公益出發，邀請民眾免費欣賞匯聚臺灣新世代創作能量及包羅萬象的表演類型，舉辦四屆以來已有超過二一·五萬人次參與。今年更吸引逾五萬人次響應，包括參與活動的長榮海事博物館，也創下單日進館二千四百人的紀錄，再次展現臺灣蓬勃的藝術生命力。

廣告 廣告

張榮發基金會執行長鍾德美指出，二○二五藝術季以「任藝門」為概念，邀請全齡共享、世代共融於無邊無際的藝文宇宙。有超吸睛的動態演出，也不乏藝文講座及跨界音樂會。例如國學大師傅佩榮引領眾人「亦步亦趨學莊子」，以及兒童發展專家王宏哲，幫深陷育兒焦慮的父母「打造孩子的情緒EQ力」。星光熠熠的「張榮發藝術季音樂會」則集結了長榮交響樂團、小提琴家李齊、拉縴人男聲合唱團、黎明技術學院表演藝術系學生輪番上陣，讓台下兩千多名觀眾目不暇給，為之瘋狂。

張榮發基金會藝術季自二○二二年迄今，累計逾百場的公益藝文活動，型態涵蓋音樂會、展覽、講座、走讀、漫才、舞蹈、演唱會等。尤其為鼓勵並提供舞台給臺灣年輕的藝文創作者，今年更廣邀焦點舞團、娛人時代、未完待續人聲樂團、玫瑰墓樂團、馬戲之門、宮能安、王思涵等多組新銳藝文團體，精彩演出讓台下民眾驚喜，原來本地原創藝術也是如此驚艷。

參與的粉絲留言，藝術季的每一場演出不僅激活五感細胞，也點出值得探討的人生課題。例如馬戲之門透過誇張的肢體動作、獨特聲音、表情及精湛特技，引導觀眾在尋找自我的同時，思考如何與孤獨共處。從小在市場長大的王思涵，以辦桌常見的紅色塑膠椅為道具，重現兒時廟會和傳統筵席的庶民場景；宮能安文學劇場「地球人遇見小王子」，藉由戲劇聲光效果，導讀經典童話《小王子》，結合時事來啟發觀眾換位思考，找回生命最初的純粹。

二○二五張榮發基金會藝術季雖甫落幕，但因已爭取到更好更多的演出場地，二○二六第五屆藝術季將提前於明年四月盛大開幕，歡迎民眾隨時關注張榮發基金會官網及臉書粉專，一起迎接藝術文化的洗禮。