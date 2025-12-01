2025張榮發基金會藝術季落幕 吸引逾五萬人次參與

2025張榮發基金會藝術季期間，長榮海事博物館免費開放全民參訪，體驗海洋文化之美(圖片提供/張榮發基金會)

2025張榮發基金會藝術季，為提供臺灣年輕的藝文創作者展現成果之舞台，邀未完待續人聲樂團參與演出(圖片提供/張榮發基金會)

為期三個月的「2025張榮發基金會藝術季」於11月30日落幕。活動以公益出發，邀請民眾免費欣賞匯聚臺灣新世代創作能量的多元表演類型，舉辦四屆以來已超過21.5萬人次參與。今年（114年）更吸引逾五萬人次響應，包括參與活動的長榮海事博物館，也創下單日進館2,400人的紀錄，展現臺灣的藝術生命力。

張榮發基金會藝術季自2022年迄今，累計逾百場的公益藝文活動，型態涵蓋音樂會、展覽、講座、走讀、漫才、舞蹈、演唱會等。為鼓勵並提供舞臺給臺灣年輕的藝文創作者，今年更廣邀焦點舞團、娛人時代、未完待續人聲樂團、玫瑰墓樂團、馬戲之門、宮能安、王思涵等多組新銳藝文團體，展現臺灣豐沛的原創藝術。

廣告 廣告

參與的粉絲留言，藝術季的每一場演出不僅激活五感細胞，也點出值得探討的人生課題。例如馬戲之門透過誇張的肢體動作、獨特的聲音、表情及精湛的特技，引導觀眾在尋找自我的同時，思考如何與孤獨共處。而從小在市場長大的王思涵，以辦桌常見的紅色塑膠椅為道具，重現兒時廟會和傳統筵席的庶民場景。宮能安文學劇場「地球人遇見小王子」，則藉由戲劇的聲光效果，導讀經典童話《小王子》，結合時事啟發觀眾換位思考，找回生命最初的純粹。

張榮發基金會執行長鍾德美指出，2025藝術季以「任藝門」為概念，以全齡共享、世代共融為核心，邀請民眾走進無邊無際的藝文宇宙。活動包括動態演出、藝文講座及跨界音樂會等，例如國學大師傅佩榮引領眾人「亦步亦趨學莊子」；兒童發展專家王宏哲，幫深陷育兒焦慮的父母「打造孩子的情緒EQ力」；以及「張榮發藝術季音樂會」集結長榮交響樂團、小提琴家李齊、拉縴人男聲合唱團、黎明技術學院表演藝術系學生，提供觀眾豐富的表演饗宴。

張榮發基金會指出，2025張榮發基金會藝術季雖已落幕，但因為已爭取到更好、更多的演出場地，2026第五屆藝術季將提前於明年四月盛大開幕，基金會邀請民眾隨時關注張榮發基金會官網及臉書粉絲專頁。