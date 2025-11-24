2025彩妝保養人氣王！台日網友票選排行榜出爐





日本最具權威性的美妝排行榜@cosme公開了2025年度排行榜，今年最具話題的「台日共同得賞」特輯，更收入了日本與台灣同時拿獎的人氣商品，有哪些彩妝保養品得獎，一起來看看~

@cosme台日共同得賞TOP 10

@cosme台日共同得賞TOP 10圖片來源：@cosme

今年 @cosme 共蒐羅122,590件產品、以及台灣超過30,080篇真實用戶心得，選出由網友親自認證的「真實愛用神品」！蘭蔻小黑瓶PRO、資生堂超聚光粉底、DIOR癮誘粉漾潤唇膏，共10款話題產品橫掃台日，獲得台灣與日本網友一致加冕，成為年度雙料冠軍！

@cosme台日共同得賞TOP 10圖片來源：造咖編輯Vciky拍攝

1.LANCÔME 蘭蔻 超極限肌因賦活露

2. GUERLAIN 嬌蘭 皇家蜂王乳平衡油精華

3. Torriden 玻尿酸面膜

4. LANEIGE 蘭芝 睡美人極萃滋養晚安唇膜

5. DIOR 迪奧 迪奧癮誘粉漾潤唇膏

6. CLARINS 克蘭詩 彈潤植萃美唇油

7. 理膚寶水 全護清透亮顏防曬隔離乳UVA PRO

8. SHISEIDO 資生堂國際櫃 超聚光活膚粉底精華

9. LANCÔME 蘭蔻 零粉感超持久粉底

10. KISSME花漾美姬 超！持久極細抗暈眼線液筆

台灣@cosme綜合榜、殿堂賞霸榜人氣款

台灣@cosme綜合榜、殿堂賞霸榜人氣款圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

除了台日雙榜，不分品項的綜合榜拿下第一名的有《舒特膚長效潤膚霜》，質地滋潤卻超好吸收、保濕力高，是今年網友投票票數最高的人氣王！第二名則是今年超夯的美容儀《medicube全效多功能美容儀》，能大幅加速保養品吸收，讓肌膚更水潤透亮、妝感服貼！網友們普遍感覺臉部線條更緊實、有感拉提，法令紋與斑點也淡化不少，毛孔更細緻！

而蟬聯2023、2024、2025連續三年都在TOP前3名的殿堂賞，也有《PONY EFFECT水透光妝前防護乳》、《寶拉珍選2%水楊酸精華液》，真正經得起時間考驗，連續多年深受網友喜愛！@cosme分析，今年的榜單最明顯的關鍵字就是「成分透明化」，消費者開始懂得「看成分、比功效」，不再被華麗的包裝吸引，而韓國美容家電首度進攻就拿下綜合賞第二名，韓流熱度高漲也是未來美妝保養趨勢之一！

