2025彰化傳統戲曲節熱鬧開鑼 百人北管齊奏揭開序幕
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化傳統戲曲節於今（9）日下午熱鬧開幕，由縣內北管研習班齊聚八卦山大佛九龍池前廣場，上百人一同奏響悠揚的北管樂曲，為活動揭開序幕。文化局長張雀芬親臨現場，與鄉親一同感受傳統音樂的魅力與熱鬧氛圍，並宣告11月戲曲節系列活動正式展開。
彰化縣政府長年致力傳統藝術的保存與推廣，以南北管與各類戲曲文化最具代表性，為了讓這份珍貴資產能延續傳承，縣府自十多年前起，每年固定舉辨「彰化傳統戲曲節」，邀請專業戲曲團隊演出，讓民眾能親身感受傳統藝術之美。
▲彰化縣文化局長張雀芬親臨現場，與鄉親一同感受傳統音樂的魅力與熱鬧氛圍，並宣告11月戲曲節系列活動正式展開。（圖／記者林明佑攝）
彰化縣在南北管師生共同努力下，傳統戲曲傳習成果豐碩，成員年齡橫跨80歲藝師到10幾歲青少年皆投入傳承。因此今年「彰化傳統戲曲節」開幕特別邀請由北管研習班近百位學員鼓樂齊鳴，氣勢磅礡，象徵藝術薪火相傳。此外，近年縣府亦積極推動戲曲傳習計畫，媒合藝師深入校園與社區傳承技藝，不僅讓文化向下扎根，更榮獲「113年臺灣健康城市暨高齡友善城市共老獎」肯定，展現推廣成果。
▲表揚藝師傳承技藝。（圖／記者林明佑攝）
今年戲曲節活動包含掌中戲、歌仔戲及南北管交流匯演等多元節目。今日（11/9）匯聚梨春園、榮樂軒、梨芳園、東山鳳梨園、遏雲齋、聚英社等6個縣內南北管館閣及實驗樂團交流演出；現場另設有歌仔戲、布袋戲、樂器與戲服等親子闖關，集章還能換小禮物。晚問壓軸則由「TAIWAN TOP演藝團隊」光興閣掌中劇團帶來《大俠百草翁前傳一小俠百草兒》演出。
下週還有多場精彩節目輪番上陣，11月15日（六）下午將邀集近年復館有成之北管館閣，齊聚北斗奠安宮舉辦拜館聯誼成果演出。這些館閣多年努力復館、延續北管文化，透過拜館交流展現成果；當晚（11/15）由彰化縣無形文化資產保存登錄團體二水明世界掌中劇團接力演出。11月16日（日）晚上則有明華園日字團磅礡大戲。壓軸亮點「北管小搖滾」將於11月30日（日）在彰化孔子廟登場，由在地青年以搖滾融合北管旋律，翻轉傳統印象。
彰化縣文化局長張雀芬表示，今年「2025彰化傳統戲曲節」節目內容相當多元，讓觀眾一次體驗傳統戲曲的多種面貌。縣府期盼透過多元演出與創新推廣，讓不同世代都能在欣賞中感受傳統藝術的魅力，使戲曲文化在生活中延續生息、世代傳承。
