【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為推廣傳統戲曲文化、豐富藝文生活，彰化縣政府將於11月盛大舉辦「2025彰化傳統戲曲節」，邀集全台優秀劇團齊聚，從親子共賞的兒童戲曲，到適合全齡觀眾的掌中戲與歌仔戲，再到年輕族群喜愛的跨界音樂，串聯不同世代一同參與，讓觀眾一次走進傳統戲曲的多彩世界。

▲2025彰化傳統戲曲節，精彩戲碼11月連番上演。 （記者林明佑翻攝）

第一週特別設計適合親子共同參與活動，11月8日(六)由奇巧劇團在圓林園帶來原創兒童歌仔戲《哮天犬的限時任務》，以趣味冒險結合互動橋段，讓小朋友在歡笑中體驗戲曲魅力。11月9日(日)於八卦山大佛九龍池前廣場則有南北管交流匯演，現場更規劃歌仔戲唱段、掌中戲操偶、樂器與戲服體驗等闖關活動，大小朋友集章還能兌換精美禮物；當日晚間，光興閣掌中劇團接力帶來《大俠百草翁前傳－小俠百草兒》，奇幻武俠融合親情主題，為週末夜晚增添熱鬧與溫馨。

第二週則安排了貼近大眾、老少咸宜的節目，從傳統技藝到磅礡大戲，場場各具特色。11月15日(六)下午在北斗奠安宮將舉行「北管拜館聯誼成果演出」，由在地社區子弟親自登台，以鑼鼓與唱腔展現多年所學，讓觀眾看見北管文化在地方生生不息的活力。當日晚間，二水明世界掌中劇團接力演出《白猿偷桃救母》，透過小猴子為救母親勇闖天庭的故事，劇情溫馨感人，適合闔家共享。接著在11月16日(日)登場的明華園日字團於埔鹽好修國小帶來大戲《紅塵菩提》，該劇以王室恩怨、兄弟反目為主軸，透過對親情、和解與人性的細膩描繪，帶領觀眾在震撼與感動中體驗戲曲之美的極致魅力。

最後壓軸的新亮點，將於11月30日在彰化孔子廟櫺星門登場的「北管小搖滾」，特別邀請「曾立馨Hug Muzik」、「圓仔花樂團」及「上乂工北管同樂會」等在地音樂團隊，以搖滾節奏融合北管旋律，翻轉大眾對傳統的印象，帶來耳目一新的跨界魅力，也特別適合年輕世代走進戲曲文化，為戲曲節系列活動劃下完美句點。

彰化縣政府誠摯邀請全國民眾踴躍參與，期待不同年齡層的觀眾都能在戲曲節裡找到屬於自己的感動，共同延續這份文化的美好。