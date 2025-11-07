2025彰化傳統戲曲節 週週好戲連台精彩不間斷

▲「2025彰化傳統戲曲節」週週好戲連台、精彩不間斷！（圖／彰化縣文化局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】「2025彰化傳統戲曲節」首週活動將於本週六、日(11/8、11/9)精彩登場！11月8日(六)晚間7時，由奇巧劇團在圓林園帶來原創兒童歌仔戲《哮天犬的限時任務》，以趣味冒險結合互動橋段，讓小朋友在歡笑中體驗戲曲魅力。11月9日(日)上午10時起，於八卦山大佛九龍池前廣場則有南北管交流匯演，現場更規劃歌仔戲唱段、掌中戲操偶、樂器與戲服體驗等闖關活動，大小朋友集章還能兌換精美禮物；11月9日(日)晚間7時，在彰化藝術館戶外廣場，由光興閣掌中劇團接力帶來《大俠百草翁前傳－小俠百草兒》，奇幻武俠融合親情主題，為週末夜晚增添熱鬧與溫馨。皆免費入場，彰化縣長王惠美歡迎大家踴躍參與，走進傳統戲曲的多彩世界。

下週(11/15、11/16)則安排貼近大眾、老少咸宜的節目，從傳統技藝到磅礡大戲，場場各具特色。包含11月15日(六)下午在北斗奠安宮舉行「北管拜館聯誼成果演出」，當日晚間，二水明世界掌中劇團接力演出《白猿偷桃救母》；接著11月16日(日)登場的明華園日字團於埔鹽好修國小帶來大戲《紅塵菩提》，帶領觀眾在震撼與感動中體驗戲曲之美的極致魅力。