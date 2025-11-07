2025彰化媽祖文化節11/21起連3天盛大登場

「2025彰化媽祖文化節」，11月21起、一連3天盛大登場，邀請鄉親前來拜媽祖、求平安！（圖：李河錫攝）

「2025彰化縣媽祖祈福文化節」，輪值由社頭鄉枋橋頭「天門宮」主辦，訂於11月21起到23日、一連3天，共有來自全縣各宮廟「13尊媽祖」齊聚在天門宮，並推出「媽祖文物特展、平安符集章、安排明華園與媽祖祈福晚會、祈福遶境走透透」等4大系列活動，邀請全民前來拜媽祖、求平安 ！

由彰化縣境內13間供俸天上聖母「媽祖」宮廟，聯合舉辦的年度宗教盛會「2025彰化縣媽祖祈福文化節」，經由擲筊杯請示後，輪值由社頭鄉「枋橋頭天門宮」來主辦，並訂於11月21日起到23日、一連3天盛大來登場；縣府在7日熱鬧舉行活動宣導會，邀集12間參與宮廟的執事人員齊聚在「枋橋頭天門宮」，縣長王惠美強調，活動期間將有來自全縣「13尊媽祖」齊聚在「枋橋頭天門宮」；今年適逢「天門宮」建宮270週年慶，將結合「媽祖祈福文化節」盛大舉辦媽祖文物特展，展出別具特色、手拿金元寶的泥塑「千里眼及順風耳」，相當適合做為學校戶外教學的地點；其次，則規劃有「13間宮廟平安符」集章活動，集滿5枚就可兌換紀念禮；活動期間還安排「明華園戲劇總團」前來演出，還有「即將成真火舞團」以及「媽祖祈福晚會」帶來精彩演出與摸彩活動；屆時還舉行祈福遶境走透透，藉以祈求風調雨順、國泰民安。

社頭鄉長蕭浚二表示，感謝王惠美縣長所率領的縣府團隊，用心規畫媽祖祈福文化節，也恭喜枋橋頭天門宮，讓社頭更加熱鬧，期盼藉由「媽祖祈福文化節」展現媽祖慈悲為懷、樂善好施精神，不僅可弘揚在地文化，也協助推動產業發展，讓全國鄉親前來體驗社頭的新魅力。

枋橋頭天門宮主委劉清尊表示，感謝王惠美縣長率領縣府團隊的支持，期盼這次「媽祖祈福文化節」能帶動地方產業、整合各方資源，提升宮廟知名度，縣府精心規畫眾多精彩活動，邀請民眾拭目以待、一定要前來共襄盛舉；縣府表示，活動期間除了可一次拜13尊媽祖，獲得加倍神力庇佑，還有媽祖聯合繞境、博聖杯即時抽抽樂、稜轎腳擲筊求好運、公益串聯愛綿延、產業市集等精彩活動，歡迎大家蒞臨彰化「拜媽祖、求平安！」體驗精采的宗教文化無限魅力。（李河錫報導）

「2025彰化縣媽祖祈福文化節詳細活動資訊：請上彰化縣府官網查詢：https://www.bocach.gov.tw/MAZU/」