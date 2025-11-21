2025彰化媽祖祈福文化節登場 13尊媽祖齊聚天門宮

枋橋頭天門宮等13間媽祖宮廟、13尊媽祖，今日齊聚一堂會香駐蹕，縣長王惠美（前排中）等人共同為地方祈福。（彰化縣政府提供／葉靜美彰化傳真）

一年一度的「彰化縣媽祖祈福文化節」今日在社頭枋橋頭天門宮登場，包括枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮等13間廟共13尊媽祖齊聚一堂會香駐蹕，也為一連3天的活動揭開序幕，縣長王惠美表示，活動三天來社頭參加「彰化縣媽祖祈福文化節」的CP值最高，一次可以參拜13尊媽祖，保佑心想事成，事事如意。

彰化縣枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、溪湖福安宮等13間媽祖宮廟，今日齊聚一堂會香駐蹕，縣長王惠美、天門宮主委劉清尊及各宮廟代表共同為地方祈福，現場熱鬧非凡。

廣告 廣告

13尊媽祖齊聚枋橋頭天門宮，縣長王惠美（左二）、天門宮主委劉清尊邀民眾一起來參加媽祖祈福文化、拜媽祖保平安。（彰化縣政府提供／葉靜美彰化傳真）

王惠美介紹一連3天的活動精彩可期，她說，駐蹕典禮過後，今晚7時，在社頭果菜市場，有無敵小生孫翠鳳率領明華園戲劇總團演出經典劇目《紅塵菩提》；22日早上有13尊媽祖遶境賜福活動，神轎、陣頭、藝陣齊出，熱鬧滾滾，晚間7時在枋橋頭天門宮停車場，由走遍30多個國家，享譽國際的「即將成真火舞團」帶來《日出昇龍》演出。

23日晚上7時，在枋橋頭天門宮停車場，辦理「媽祖祈福晚會」，有歌星演唱及摸彩活動，節目精彩，歡迎大家相揪參加；同時只要在FB或IG完成指定分享方式並標記@「彰化縣文化局」即可獲得限量平安扇，每人限領1份，每晚限量300份，換完即止。

適逢社頭枋橋頭天門宮建宮270周年，天門宮配合「2025彰化縣媽祖祈福文化節」舉辦文物特展，展示媽祖文物與老照片，劉清尊表示，媽祖祈福文化節除有13尊媽祖齊聚天門宮，還有許多精采活動及表演，歡迎大家一同共襄盛舉，來社頭拜媽祖、保平安。

更多中時新聞網報導

邰智源搭檔羅時豐《兩鍋論》料理對決

UBL》林立憶國體奪冠 經典賽看身體狀況

前官員籲 推動老舊雞場轉型