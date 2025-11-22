2025彰化媽祖祈福文化節開幕 13間宮廟聯合遶境吸人潮
2025年彰化縣媽祖祈福文化節於今（22）日盛大開幕，13間宮廟聯合舉行的遶境活動吸引了大批信眾和遊客，場面熱鬧非凡。此次活動由爐主天門宮領銜，聯合田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮及溪湖福安宮等宮廟共同參與。彰化縣長王惠美、天門宮主委劉清尊及各宮廟主委一早便出席在社頭枋橋頭天門宮舉行的起駕典禮，現場人潮洶湧，充分展現媽祖信仰的凝聚力量。
▲ 2025彰化媽祖祈福文化節開幕。（圖／彰化縣政府）
王惠美縣長表示，今天是媽祖祈福文化節的第二天，13尊媽祖齊聚社頭為鄉親賜福，期盼在媽祖的庇佑下，彰化縣能夠繁榮昌盛，民眾生活順遂。她特別感謝爐主天門宮的用心，今年適逢枋橋頭天門宮建宮270週年，特別配合文化節舉辦文物展，邀請大家前來觀賞。她也感謝12間宮廟的齊心協力，以及公所和農會的大力支持。
文化局表示，本次「媽祖祈福文化節」活動內容豐富多元，結合了宗教遶境、藝文演出及集章體驗。今晚7時，天門宮停車場將上演「即將成真火舞團」的火焰藝術秀《日出昇龍》。明晚同樣在天門宮停車場舉行的「媽祖祈福晚會」，將邀請張秀卿、林姍、賴慧如等知名藝人獻唱，並準備了55吋液晶電視、冰箱、洗衣機等豐富摸彩大獎，歡迎民眾踴躍參與。
▲ 2025彰化媽祖祈福文化節開幕。（圖／彰化縣政府）
此外，縣府推出「媽祖廟風華巡禮—集章活動」，民眾可至彰化縣13間媽祖廟掃描QRcode進行數位集章，或索取「2025媽祖平安符」紙本集章，集滿5枚印章即可兌換限量媽祖收納袋。還有「祈福走透透大型桌遊一起玩」等多元活動，絕對精彩不容錯過。
社頭鄉以織襪產業聞名全台，周邊美食如芭樂、蒜頭麵、外酥內軟蘿蔔糕等也吸引不少遊客。王惠美縣長邀請全國民眾在媽祖祈福文化節期間走訪彰化，感受當地的無限魅力。縣府現正推動「彰化GO購」活動，消費滿500元即可獲得抽獎資格，媽祖祈福文化節期間在社頭消費還能加碼抽獎序號，有機會抽中百萬電動車、黃金條塊等豐富好禮。
▲ 王惠美縣長邀請全國民眾在媽祖祈福文化節期間走訪彰化，感受當地的無限魅力。（圖／彰化縣政府）
此次活動吸引了眾多貴賓參與，包括立法委員謝衣鳯、陳素月、黃秀芳等，彰化市長暨南瑤宮管理人林世賢、社頭坊橋頭天門宮主委劉清尊等地方仕紳也到場支持。這場年度宗教盛事不僅凝聚了信仰力量，也為彰化帶來了豐富的文化體驗。
